/FOTOGALERIE/ O víkendu se roztočí kola jarní části divize. Katovičtí fotbalisté do ní vstoupí z desátého místa a jejich cílem je rychle nasbírat body potřebné k jistotě záchrany.

Fotbalová divize: Katovice - Tachov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na podzim nasbírali ktovičtí fotbalisté osmnáct bodů za pět výher a tři remízy. K tomu odešli ze hřišť osmkrát poraženi. Ve výsledku to zamenalo desáté místo. "Měli jsme bodů uhrát více, některé jsme ztratili zbytečně," hodnotil bodový zisk v první části soutěže hned po jejím dohrání trenér Lubomír Vašica.

Zimní přípravu odstartovali Katovičtí hned první lednovou sobotu a přivítali v ní navrátilce z třetiligového FC Písek Vladimíra Uhra. "Vláďa je velká osobnost jak na hřišti, tak v kabině. Věřím, že do jara přinese klid v koncovce a prosadí se jako obávaný kanonýr," uvedl na konto největší posily během zimní přípravy trenér Vašica.

Celkově došlo k poměrně velké obměně kádru a odchodu několika hráčů. Do týmu naopak přišli již zmiňovaný Vladimír Uher, znovu se po přípravě v Písku připojil k týmu i nadějný Martin Souhrada. Nově přišel Jakub Štěch ze Sušice, gólman Jaroslav Vondrášek ze Semic a z Písku nadějný Gustav Čibera. "Ještě by se mohl do konce přestupního termínu někdo další objevit," připustil po generálce v Písku katovický trenér.

Katovičtí absolvovali čtyři přípravné zápasy. V Dobříši remizovali 2:2, pak po solidním výkonu vyhráli na Hluboké 2:1. Následoval zápas v Přešticích a i přes porážku 1:5 trenér chválil tým především za první poločas. V generálce si Katovičtí dobře zastříei, když porazili kombinovaný tým Písku 6:2. "Pro mě je důležité, že jsme zvládli hlavně první poločas, ve kterém za domácí nastoupili hráči z třetiligové lavičky áčka, které hrálo před námi již mistrák. Tím byl dorost Písku ještě silnější a pro nás kvalitní generálka," komentoval utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Jaro startují Katovičtí v sobotu 9. března od 14.30 hodin na hřišti béčka Příbrami. "Áčko hraje již v pátek. Je tedy jasné, že nás čeká na úvod jara hodně těžký zápas," dodal k prvnímu jarnímu duelu katovický trenér.