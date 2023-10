/FOTOGALERIE/ Katovická fotbalová tvrz poprvé v sezoně padla. Stalo se tak v desátém divizním kole v duelu s Komárovem. Důvod? Plno zahozených šancí a inkasované laciné góly.

Katovičtí fotbalisté (v modrém v utkání se Soběslaví) tentokrát doma proti Komárovu nespěli. | Foto: Jan Škrle

Otava Katovice – Komárov 1:2 (0:2)

Branky: 72. J. Kadula – 22. A. Vokáč, 28. M. Nedvěd. ŽK: 5:3 (Chylík, D. Bálek, Janoch, Brabec, L. Bálek – Bleha, Mojdl, Lukavský). ČK: 1:0 (89. Kadula). Diváci: 365.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek, Janoch, Michal Kynkor, Chylík (63. Motl) – Kahuj, Martin Kynkor (51. Kadula) – D. Bálek (73. Souhrada), L. Bálek, Brabec (73. Sládek) – Kostka.

Katovickým se vůbec nedaří na hřištích soupeřů a o to důležitější jsou body z domácí Dudák arény. Tentokrát si je však odvezl všechny Komárov a Katovičtí se propadají tabulkou.

„Byl to pro nás smolný zápas. Opět jsme inkasovali dva velice laciné góly. Do zápasu jsme vstoupili až příliš opatrně a první poločas byl z naší strany moc bojácný. Hlavně prvních třicet minut, kdy bylo na hráčích vidět, že mají strach udělat chybu. Bylo v tom málo odvahy, přesto jsme si vytvořili šance. V první části první půle měl balon na hlavě po rohu Kostka, ale mířil těsně vedle. Měli jsme tam závary, střely, ale bohužel jsme se neprosadili. Po dvou fatálních chybách jsme pak dostali dva hloupé góly a zase to honili. Na konci poločasu jsme měli stoprocentní šanci, Janoch trefil prakticky v prázdné bráně gólmana. Druhý poločas kluci na Komárov lehli. Do soupeře jsme bušili, hrálo se prakticky na jednu branku a většinu času ve velkém vápně soupeře. Ale ani tisíciprocentní šance neskončily gólem, proto je výsledek takový, jaký je. Troufnu si říci, že proměnit jen půlku těch šancí, tak jsme museli dát pět branek. To je důvod naší porážky. První poločas to nebylo to pravé ořechové, ale za druhý nelze hráčům nic vytknout. Bylo tam nasazení, fotbalovost, ale chyběla koncovka,“ shrnul utkání katovický trenér Lubomír Vašica a doplnil: „Hrajeme již páté kolo bez klasického útočníka a musí se to někde odrazit. Navíc dostáváme velmi laciné góly."