/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Katovic i Soběslavi si v minulé divizní sezoně zvykli být na podstatně vyšších místech než byli po pěti kolech té současné. V jihočeském derby se nakonec radovali hráči od Otavy.

Fotbalová divize: Katovice - Soběslav 3:2 (1:0). | Foto: Jan Škrle

SK Otava Katovice - Spartak Soběslav 3:2 (1:0)

Branky: 45+1. a 48. J. Brabec, 75. M. Požárek - 58. J. Vítovec, 90. T. Hájek. ŽK: 3:3 (Kotrba, Hnídek, Kahuj - Pravda, Boháč, Hájek). Rozhodčí: Gerhardt - Chládek, Ježek. Diváci: 324.

Sestava Katovic: Provazník (17. Švehla) - Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Motl (68. Chylík) – D. Bálek (68. Hnídek), Kotrba (83. Kahuj), Martin Kynkor, L. Bálek – Brabec, Požárek (83. Kostka).

Pro domácí začalo utkání tak trochu smolně. Již při rozcvičení se lehce zranil gólman Provazník, ale vše vypadalo dobře, a tak nastoupil mezi tyče. "Přišly tam však dva výběhy, trochu se to zhoršilo a raději jsme střídali," uvedl k nucené výměně domácí trenér Lubomír Vašica

Pro domácí skončilo důležité utkání šťastně. "Byl to velice těžký zápas. Nutně jsme potřebovali bodovat a Soběslav tradičně patří mezi silné soupeře. Byla tam určitá nervozita, ale kluci to hráli s nasazením. Nebyla to žádná velká fotbalová krása, spíše ubojované body. Pomohli jsme si třemi standardními situacemi a dali tři krásné góly. Škoda jen, že jsme si to na konci zkomplikovali chybou, po které jsme dostali gól na 3:2. Ale musím říci, že to od nás byl bojovný výkon, bylo vidět, že ty tři body chceme urvat a to se také nakonec povedlo," hodnotil utkání katovický trenér.

Utkání se lámalo těsně před a na začátku druhého poločasu, kdy se dvakrát trefil Jakub Brabec. "Pak šel ještě sám na bránu Lukáš Bálek, ale nedal. Mohlo to být 3:0 a bylo rozhodnuto. Místo toho jsme dostali branku na 2:1, my pak dali třetí gól, ale po chybě znovu inkasovali. Ale pak jsme to již dohráli," doplnil trenér Vašica.

Katovické čeká v dalším kole zápas v Českém Krumlově. Další jihočeský souboj, ale s tím rozdílem, že nutně musí bodovat soupeř, který má po šesti kolech jen bod. "O to bude pro nás zápas lepší. My nyní vyhráli, tak můžeme jet k utkání v klidu. My tam můžeme jen získat, oni budou v situaci, kdy musí," hledí k dalšímu duelu Lubomír Vašica.