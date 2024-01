/FOTOGALERIE/ Čas neúprosně letí kupředu a rychle se blíží start zimní přípravy fotbalistů Otavy Katovice. Ti se poprvé sejdou v sobotu 6. ledna v domácím areálu.

Děkovačka hráčů Katovic. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Po podzimní části divizní A skupiny patří katovickým fotbalistům desáté místo tabulky se ziskem 18 bodů za pět výher a tři remízy. Není důležité v tuto chvíli hodnotit, zda je to zisk dobrý či méně dobrý, nyní se všichni musí připravit na jarní odvetnou část.

Nejprve čeká hráče plno běhání. „Začínáme 6. ledna a první část klasicky zaměříme na fyzickou stránku a kondici. To potrvá do odjezdu na soustředění v Soběšicích, kam odjíždíme 24. ledna. Tam by tato část měla vyvrcholit a od té doby se budeme již připravovat na herní činnost a vše budeme směřovat k mistrovským duelům,“ nastínil náplň přípravy katovický trenér Lubomír Vašica.

Nejvíce hlasů poslali na Strakonicku fanoušci fotbalistům Otavy Katovice

Jasné jsou i přípravné zápasy. „Začínáme prvním zápasem 20. ledna na hřišti Akademie Táborska. Ze soustředění bychom si měli odskočit do Strakonic na utkání s Juniorem. Pak je v plánu duel v Dobříši, na Hluboké. Čekají nás ještě zápasy v Přešticích, Milevsku a generálka je plánována s devatenáctkou Písku,“ vypočetl trenér přípravná utkání a doplnil: „Je to hodně pestré a zajímavé. Mělo by to splnit svůj účel. Věřím, že v zápasech vypilujeme, co je třeba. Prostoru na to máme dost.“

Na podzim se Katovičtí potýkali s úzkým kádrem, což zapříčinila mnohá zranění. Jak to vypadá do další části sezony? „Stále nás limitují zranění. Honza Chylík je po operaci křížových vazů, na futsale si zlomil klíční kost Tomáš Hnídek. Pracujeme na doplnění kádru. Na druhé straně se nám vrátil z Písku Vláďa Uher, uzdravil se Michal Požárek. Je to zkrátka jako na houpačce. V této soutěži samozřejmě nemůžeme mít v kádru pětadvacet lidí a je to o štěstí či smůle na zranění. Věřím, že jsme si ta vážná již vybrali a jaro odehrajeme v klidu,“ dodal Lubomír Vašica.