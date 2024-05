/FOTOGALERIE/ Spekulace o budoucnosti katovického fotbalu končí. K fanouškům se na jaře dostávaly různé informace. Má či nemá klub dostatek hráčů pro divizi v další sezoně? Bude se hrát divize dál? Půjdou Katovice do některé z krajských soutěží? Končí v Katovicích fotbal?

Katovičtí fotbalisté zažili v divizi plno radosti. Nyní míří do I.A třídy. | Foto: Jan Škrle

Tomáš Hajdušek.Zdroj: Jan ŠkrleOdpovědi na všechny otázky dalo sobotní prohlášení šéfa katovického fotbalu Tomáše Hajduška, které však nemá žádnou souvislost s domácí porážkou 0:2 s Hořovicemi. „V příští sezoně se v Katovicích bude hrát I.A třída,“ je nejdůležitější informace pro fanoušky i fotbalové kluby na jihu Čech.

O možných odchodech hráčů z Katovic do jiných klubů a oslabení divizního kádru pro další sezonu se již spekuluje poměrně dlouho. Jaká je však realita? „Minulou středu jsme navštívili hráče na tréninku a řekli jim, že chceme i pro příští sezonu přihlásit divizi. A zda se divize skutečně bude hrát, rozhodnou právě oni. Jednak tím, zda ji udrží, a také tím, zda v Katovicích v dostatečném počtu zůstanou i pro příští sezonu. O dva dny později sedm hráčů oznámilo, že v Katovicích končí. Po víkendu jsme se dozvěděli o dalším. Proto jsme nyní na schůzi diskutovali o tom, jak postupovat dále. Jednoznačně jsme se shodli, že za této situace nemůžeme v divizi pokračovat, protože je nereálné nahradit takový počet hráčů. Hráči s divizní úrovní v okolí nejsou a přivádět další hráče, aby se divize hrála o rok déle, nedává smysl. Rozhodli jsme se proto, že pro příští sezonu přihlásíme tým do I.A třídy,“ informoval o rozhodnutí vedení klubu Tomáš Hajdušek.

Katovičtí fotbalisté zažili v divizi plno radosti. Nyní míří do I.A třídy.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaVe veřejnosti se spekulovalo i o tom, zda se dospělý fotbal v Katovicích vůbec bude hrát. „Nikdo nechce, aby katovický fotbal skončil, a jedinou možností je, přihlásit se do I.A třídy a oslovit hráče, kteří mají ke katovickému fotbalu vztah. Doufáme, že seženeme dostatek hráčů odpovídající kvality, abychom mohli soutěž hrát. Věříme tomu a děláme pro to vše,“ dodal pro klubový Facebook T. Hajdušek a doplnil: „Máme zájem, aby z aktuálního kádru zůstalo co nejvíce hráčů. Věříme, že jim na katovickém fotbalu záleží a že nebudou následovat ty, kteří se rozhodli odejít. Plánujeme kádr vhodně doplnit hráči, kteří v Katovicích fotbalem prošli a nyní hrají v různých klubech v okolí. Věříme, že sestavíme dostatečně kvalitní a početný kádr. Byli jsme postaveni před hotovou věc a toto se jeví jako jediná možnost, jak fotbal v Katovicích může pokračovat..“

S přestupy to není v současné době jednoduché, navíc se hrají ještě tři kola současné sezony. „Vzhledem k pravidlům přestupů nemůžeme čekat a musíme se plně vrhnout do přípravy a shánění nového týmu. Musíme jednat otevřeně, aby noví hráči viděli, že to myslíme vážně. Čekají nás poslední zápasy sezony a věřím, že hráči k nim přistoupí zodpovědně nejen kvůli katovickému fotbalu a jeho jménu, ale i kvůli sobě. Věřím, že budou hrát naplno a že si poslední zápasy užijeme tak, aby nás fotbal bavil a abychom neskončili na sestupových příčkách,“ doplnil Tomáš Hajdušek.

Katovičtí hráli I.A třídu dlouhá léta a fanoušci na zdejší stadion i tehdy chodili v hojném počtu. „Divizi hrajeme pátou sezonu a užili jsme si plno radosti z vítězství a dobrých umístění. Nyní reagujeme na situaci, kterou nám vytvořili hráči, a chceme dělat vše pro to, aby katovický fotbal pokračoval. Věřím, že i v první třídě nás fotbal v Katovicích bude bavit. Fotbal se hraje pro fanoušky, bez nich by neměl smysl. Jsme rádi, že máme nejvyšší diváckou návštěvnost v okrese a fanoušci jsou pro nás základ. V první třídě jsme celkem strávili 28 let a věřím, že nám fanoušci zůstanou věrní. Pivo se bude točit dál, klobásy péct a budeme se snažit, aby se u nás fanoušci měli co nejlépe. Věřím, že je fotbal v I.A třídě bude bavit a doufáme, že nám zůstanou věrní,“ zakončil informaci k přesunu katovického fotbalu do I.A třídy Tomáš Hajdušek.

Zdroj: SK Otava Katovice