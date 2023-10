/FOTOGALERIE/ Po domácí výhře nad Doubravkou cestovali katovičtí fotbalisté v dalším divizním kole do Hořovic. Na hřišti odvedli solidní výkon, přesto odjížděli domů s prázdnou.

Fotbalisté Katovic (na snímku z duelu s Doubravkou v modrém) v Hořovicích výsledkově neuspěli. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

SK Hořovice - Otava Katovice 2:0 (1:0)

Branky: 12. Puchmertl, 69. Mareš. ŽK: 1:1 (Smetana - Michal Kynkor. Rozhodčí: Říha - Pena, Schveinert). Diváci: 130.

Sestava Katovic: Provazník - Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Chylík (32. Cibulka) - Kahuj, martin Kynkor, Hnídek, L. Bálek , D. Bálek - Kostka.

Do Hořovic odjížděli Katovičtí v hodně poslepované sestavě. Trenér Vašica měl na lavičce pouze náhradního gólmana Švehlu a pak Karla Cibulku, který se v minulé sezoně oficiálně rozloučil s aktivní činností. Přesto tým od Otavy předvedl solidní výkon. Vracel se však domů bez bodů.

"Do sestavy promluvila zranění a nemoci, další dva hráči byli mimo pracovně. Bylo to na doraz, ale po utkání jsem musel všechny kluky pochválit. Podali jsme vynikající výkon, byli po celý zápas jednoznačně lepší než soupeř, bohužel na nás sedí deka a nedáme ani největší gólové šance. Domácí měli v první půli jednu standardku a dali nám z ní gól a ve druhém poločase měli také jednu standardku a dali z ní druhý gól. Smolný zápas, ale kluci mohli odejít ze hřiště se vztyčenou hlavou, protože podali výborný výkon. Koncovka nás však trápí moc," shrnul utkání katovický trenér Lubomír Vačica.

Body sice nejsou, ale trenér může s optimismem hledět do dalších duelů díky výkonu na hřišti. "Hra se zlepšuje. Navázali jsme na zápas s Doubravkou, kdy jsme podali výborný výkon. Řekl bych, že jsme tentokrát hráli ještě lépe než minule doma, ale nespadlo nám to ani do prázdné brány," doplnil trenér Vašica a pokračoval: "Bohužel jsme přišli o Honzu Chylíka, který si v souboji zranil koleno a vypadá to velice špatně. Budeme mu držet všichni palce, aby to nebyo vážné."