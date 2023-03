/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Českého Krumlova se podruhé na jaře představí v divizi na domácím hřišti. Před čtrnácti dny podlehli Aritmě Praha, tentokrát hostí Tochovice a chtějí všechny tři body.

Fotbalisté Slavoje Č. Krumlov přivítají v sobotu Tochovice. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Trenér Václav Domin věří s Tochovicemi ve tři body.Zdroj: Jan ŠkrlePřed týdnem si hráči Slavoje přivezli výbornou výhru 2:0 z Klatov. „Kluci to skvěle odjezdili. Odehráli to přesně tak, jak jsme si řekli,“ chválil své svěřence trenér Václav Domin.

Tentokrát přijede tým, který bojuje o záchranu a potřebuje každý bod. Dá se tedy očekávat, že přijede bránit a počká si na příležitost. „Uvidíme, s čím přijedou. Když jsme hráli u nich, tak to byl mančaft, který chtěl hrát fotbal. Jestli přijedou bránit a budou čekat na brejky, tak s tím nic neuděláme. Ale již se s podobným stylem srovnáváme a jsme na to připraveni,“ hledí k utkání trenér Domin.

Kluci to skvěle odmakali, chválil hráče trenér Slavoje Václav Domin

Nálada v týmu je po Klatovech skvělá a hráči se na duel těší. „Kluci chtějí potvrdit ty tři body z Klatov. Pro nás je důležité, aby nepřišly vniveč. Na zápas se všichni těšíme a věřím, že i po něm bude dobrá nálada,“ doplnil trenér.

V minulém utkání došlo na změny v rozestavení a pro posílení útočné síly trenér vytáhl dopředu jindy obránce Kunu. „Máme tam různé varianty. Tlačila nás bota v tom, že aktuálně nemáme žádného bojovníka do vápna, takže jsme využili toho, že je Kuna vysoký, chodí do hlavičkových soubojů a nebojí se hrát tvrdě. Ožil vedle něho i Růžička. Ten nemusel do soubojů a těžil z toho, co Kuna vybojoval,“ vrátil se ke změně v rozestavení trenér Domin a pokračoval: „Jsem rád, že již mohl na dvacet minut na hřiště Tůma. S ním se otevírají další varianty. Zapojil se do hry a až se kondičně dá dohromady, tak to bude pro tým přínosem. Je pohyblivý, dravý, chytrý, umí přejít hráče. Uvidíme.“

Kaplici i Dolní Dvořiště čeká minimálně na začátku jara boj o záchranu

Tochovice jsou třetí od konce, takže je důležité, aby je domácí nepodcenili. „Toho se nebojím. Kluci se připravují na to, že v divizi žádný jednoduchý soupeř není,“ dodal trenér.

Utkání s Tochovicemi se hraje v sobotu 25. března od 10.30 hodin.