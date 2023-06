/FOTOGALERIE/ Katovičtí fotbalisté zajížděli k derniéře divizní sezony do Hořovic. Dobrým výkonem a třemi body potěšili trenéra Přemysla Šrouba.

Katovičtí fotbalisté si přivezli z Hořovic (snímek je z podzimního vzájemného souboje) všechny tři body. | Foto: Jan Škrle

SK Hořovice - Otava Katovice 1:3 (1:2)

Branky: 26. N. Wacker - 25. T. Hnídek, 40. D. Bálek, 90. M. Požárek. ŽK: 1:0 (Vokůrka). Rozhodčí: Makovička - Novotný, Kotalík. Divácii: 100.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Janoch , Kostka, Motl - Hnídek (86. Habor), Kotrna, Kahuj, Sláek, D. Bálek - Požárek.

Katovičtí odjížděli k poslednímu utkání sezony s jedinm hráčem na střídání do pole. Sehráli však výbornou partii a všecny kolem katovického fotbalu potěšili. "Byla to sladká tečka za sezonou," komentoval výhru katovický trenér Přemysl Šroub a pokračoval: "Dojeli jsme sezonu prakticky setrvačností. Do hry jsme již neměli prakticky nikoho na výběr a o to lépe, že se poslední zápas takto povedl a můžeme na závěr sezony oslavit na dokopné dobrý výkon okořeněný výhrou."

Katovičtí šli v Hořovicích do vedení, ale brzy si zápas zkomlikovali. "Byli jsme po vedoucí brance v euforii, přišla ztráta koncentrace a do minuty z rozehrávky domácí vyrovnali. Tam přišla chyba, jinak jsme byli v utkání lepší a nebezpečnější. Na jejich hru jsme byli takticky dobře připraveni. Soupeř hrál se třemi obránci a my hrozili po brejkových situacích po lajnách, z toho si vytvářeli šance, dali tři góly a další šance ještě zahodili," shrnul utkání trenér a doplnil: "Na druhé straně domácí kopali za stavu 2:1 penaltu, ale gólman Provazník ji zneškodnil, stejně tak dorážku. Za to mu patří velký dík.".

Katovičtí měli dobré závěry obou poločasů, ve kterých stříleli góly. "Měli jsme zápas rozhodnout daleko dříve než v posední minutě. Chodili jsme sami na bránu, jednou to domácí vykopávali z prázdné brány. Zápas mohl být pojištědý daleko dříve, ale tohle bylo hezčí. V poslední minutě jsme udělali hromadu u střídačky a krásně si užili oslavu," doplnil s úsměvem Přemysl Šroub.