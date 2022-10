Branky: 59. (PK) a 72. Sirotek – 13. Kostka, 24. L. Bálek, 39. Chylík, 45. Štěch, 81. Habor. ŽK: 1:3 (Sirotek – Bálek, Štěch, Cibulka). Diváci: 100. Rozhodčí: Švorc – Hes, Chládek.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík (46. Motl) – L. Bálek (65. Požárek), Kotrba, Sládek, Štěch, D. Bálek (85. Kahuj) – Uher (69. Habor).

Katovičtí protrhli prokletí hřišť soupeřů a nastříleli pět branek, o které se podělilo pět střelců. Nestálo to tedy na pár jedincích. „Jsem rád, že se nám trefili i hráči, kteří do této doby až tolik branky nestříleli,“ pochvaloval si katovický trenér Přemysl Šroub.

Tým od Otavy rozhodl o svém vítězství již v prvním poločase. „Soupeře jsme měli dobře nastudovaného a byli na něj dobře připraveni. V pátek jsme na tréninku věnovali nějaký čas standardkám s tím, že Tochovice nemají až tak vysoké hráče a my se mohli prosadit. Na hřišti se nám to povedlo hned dvakrát v prvním poločase. Byl to poločas snů, kluci hráli výborně a vedení o čtyři góly bylo zasloužené,“ pochválil své svěřence za první půli trenér.

Druhý poločas byl z naší strany excelentní, chválil hráče trenér Přemysl Šroub

Ve druhém poločase domácí zlobili a snížili. Ale Jihočeši měli velký brankový polštář. „Bohužel jsme ve druhém poločase dělali nějaké zmatky a domácí snížili až na 2:4 po pro nás smolných gólech. Jeden byl z penalty. Ale zvládli jsme to s bravurou a mohli dát i další branky. Kluky mohu jen pochválit, i přes tu trochu horší dvacetiminutovku ve druhé půli,“ doplnil trenér Šroub.

Nyní čeká Katovické v Dudák aréně jihočeský souboj s Českým Krumlovem, nováčkem soutěže. „Nyní Krumlov v sobotu dopoledne doma porazil Petřín Plzeň. Krumlov zatím překvapuje, hraje výborně a má skvělé výsledky. Těžký soupeř, ale hrajeme doma a budeme chtít utkání opět zvládnout. Ale musíme se na soupeře pořádně připravit,“ hledí již k dalšímu duelu Přemysl Šroub.