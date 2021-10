J. Hradec – Katovice 3:1 (2:0). 33. vlastní (Kotrba), 42. Šmíd, 61. Strejček – 49. Uher. Sestava Katovic: Provazník – Hnídek, Janoch, Kotrba, Motl – L. Bálek, Repa (60. Rejšek), Sládek (81. Mikeš), D. Bálek – Požárek, Uher.

„Podali jsme jeden z nejslabších výkonů v soutěži. Domácí, ne že by hráli extra fotbal, ale hráli účelně. Nakopli balon a letěli za ním. Důrazem a v soubojích nás přetlačili. A především dávali góly, dva ze standardky a jeden z centru. Zkrátka jsme byli špatní v osobních soubojích ve vápně. Z toho padly všechny tři góly,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Do utkání nenastoupil Jindřich Kadula, který v předchozích zápasech vedl ofenzivu svého týmu. „Jindra s námi ani neodcestoval. Bohužel dostal horečky a nemohl hrát. Je to klíčový hráč do ofenzivy. Nedokázali jsme se s jeho absencí vyrovnat. V předchozích zápasech nás střelecky táhl a je vidět, že je to rozdílový hráč,“ uvedl k absenci nejlepšího střelce týmu trenér Šroub.