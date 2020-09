Parádně vyšlo utkání 4. kola divize jindřichohradeckým fotbalistům, kteří doma po výborném výkonu především ve druhé půli jasně předčili plzeňský Petřín a sesadili jej z první příčky. Západočeský tým, který v úvodních třech kolech neztratil ani bod a v posledních dvou zápasech nastřílel soupeřům deset gólů u Vajgaru inkasoval hned čtyřikrát. Jak utkání hodnotí kouč Jihočechů?

Martin Škoda v nastaveném čase pečetil vítězství jindřichohradeckých fotbalistů nad Petřinem Plzeň. | Foto: Stanislav Hladík

Lehké to však Jihočeši rozhodně neměli. V úvodní pětačtyřicetiminutovce Petřín prokazoval svou kvalitu a přestože prohrával, když jeden z jeho hráčů po standardce nasměroval Tomanovu střelu do vlastní sítě, brzy vyrovnal a do konce první půle měl navrch. Po změně stran se však karta obrátila, domácí začali mít převahu především v středu pole a pomohla jim i trefa Tomana v 54. minutě. Museli se však mít stále na pozoru a definitivní pečeť jejich zasloužené výhry přišla až v závěrečné desetiminutovce, kdy se trefil nejprve Jindra a pak ještě na konci nastavení Škoda.