Před návštěvou 321 diváků domácí potvrdili, že jsou na jarní část sezony dobře připraveni. Po skvělé první půli sice v té druhé již tak neexcelovali, ale tři body zůstaly doma. „S výhrou panuje spokojenost. Byl to těžký zápas proti dobrému soupeři a na těžkém terénu. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ začal hodnocení utkání katovický trenér Přemysl Šroub a pokračoval k první části: „První poločas byl z naší strany fantastický. Vedli jsme 2:0, mohlo to být i více, když jsme neproměnili řadu šancí.“

Ve druhém poločase se hostům podařilo snížit a zápas tak najednou zdramatizovali. „Bohužel, po přestávce, nevím, co se stalo, soupeř dal z jedné šance gól a my se začali bát o výsledek. Opět jsme mohli vítězství navýšit, nestalo se, ale podle mého je to naprosto zasloužené vítězství,“ dodal trenér.

Ve druhém poločase měl na hlavě tutovku Uher, ale nic z toho nebylo. „Mohl si to dát i pro sebe, ale nedá se nic dělat. My to mohli pojistit již v první půli a mohlo být po ní hotovo. Ale potvrdilo se, že vedení 2:0 po půli je to nejhorší, co může být,“ doplnil k utkání trenér Šroub.

Start jara je úspěšně za hráči, body jsou doma a v týmu je pohoda. „Je důležité, že jsme první zápas zvládli, od toho se můžeme odrazit. Nyní pojedeme získat nějaký bodík do Mariánských Lázní. Můžeme tam jet v klidu. Doufám, že do zápasu nastoupíme stejně, jako se nám to dařilo v prvním poločase proti Mýtu. Pak bych vůbec neměl strach o to, že bychom si nepřivezli nějaké body,“ hledí již k dalšímu diviznímu duelu Přemysl Šroub.

Otava Katovice – Slavoj Mýto 2:1 (2:0). 28. M. Požárek, 40. T. Janoch – 58. P. Zajíček. Sestava: Švehla – Horejš, Tušer, Hajdušek, Miklas – Pavlovič (81. Chylík), Kahuj, Janoch, Bálek (89. Cibulka) – Požárek (68. Repa), Uher (90. Koutský).