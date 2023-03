/FOTOGALERIE/ Podruhé vyběhnou na hřiště v jarní části soutěže fotbalisté v divizi. Českokrumlovský Slavoj se chystá na jarní domácí premiéru, ve které hostí Aritmu Praha.

Fotbalisté Českého Krumlova (na snímku v černém z utkání v Katovicích) vyzvou v sobotu Aritmu Praha. | Foto: Jan Škrle

Trenér Václav Domin.Zdroj: Jan ŠkrleV jarní premiéře uhrál Slavoj bod na hřišti poslední Horní Břízy za remízu 3:3. Říká se, že když tým vstřelí venku tři branky, měl by vyhrát. "Ale nebylo to tím, že bychom špatně bránili. Většinu času jsme hráli na polovině soupeře. Věděli jsme, že hrozí z brejků, což se přesně potvrdilo. Popovídali jsme si o tom, že i když mohou být na hřišti sporné momenty, tak to musíme o to více zajišťovat," vrátil se k prvnímu duelu trenér Václav Domin.

Nyní přijede v sobotu pražská Aritma. Ta sice minule hrála doma s Tochovicemi jen 1:1, ale v Krumlově kůži zadarmo nenechá. "Je to zkušený tým. Hraje kombinačně s tradiční pražskou fotbalovostí. Co na ně vymyslet? Hlavně je nesmíme nechat hrát aktivně. Aktivní musíme být mi, chceme potvrdit domácí neporazitelnst," hledí k utkání českokrumlovský trenér a pokračuje: "Budeme hrát na trávě. U nás poprvé, netrénovali jsme na ní. Otázka je, jaký bude terén, jak se s tím kdo vyrovná. Nechceme ztratit body.

Před startem jara hovořil trenér Domin o tom, že se do týmu vrací Tůma, který by měl být tahounem. V Horní Bříze nehrál, jak to bude nyní? "Ani tentokrát nenastoupí. Tento týden marodil s chřipkou. Premiéra se tedy trochu odkládá, ale věřím tomu, že nastoupí co nejdříve," uvedl trenér.

Utkání s Aritmou startuje v sobotu 11. března v 10.30 hodin. "Zveme fanoušky, aby přišli zafandit. Kromě divize a krajského přeboru se ještě nic mistrovsky nehraje, tak by si mohli na Slavoj najít cestu," zve do hlediště Václav Domin.