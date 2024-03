/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Otavy Katovice na podzim suverénně vyhráli hlasování čtenářů Strakonického deníku o nejoblíbenější fotbalový klub na Strakonicku. Práce s fanoušky v tomto oddíle může být příkladem i pro ty ostatní. Například na Facebooku má klub 1429 sledujících. V tomto směru je na tom ze všech klubů na Strakonicku lépe již jen HC Strakonice.

V Katovicích na fotbale to zkrátka žije. | Foto: Jan Škrle

Tomáš Hajdušek.Zdroj: Jan ŠkrleV posledních letech v celkovém měřítku zájem fanoušků o regionální sport trochu upadá. Proto jsme přímo ve vítězném klubu zjišťovali, kudy vede cesta k nalákání fanoušků do hlediště, u Otavy speciálně k fotbalu. Šéf katovického fotbalu Tomáš Hajdušek má pro ostatní kluby plno zajímavých námětů.

Motivovali jste nějak své fanoušky, aby se do ankety Strakonického deníku zapojili?

V první řadě si této podpory velmi vážíme, protože fotbal se hraje pro fanoušky a bez jejich podpory by to nikoho z nás nebavilo. Potřebujeme je, protože nám to dodává energii do další práce a dává smysl naší činnosti. Snažíme se, aby se fanouškům u nás líbilo. Rozhodující je výkon hráčů na hřišti, ale my se snažíme, aby se diváci u nás cítili dobře po všech stránkách. Věříme, že jim u nás chutná pivo i klobásy, když prší, tak na ně neprší. Snažíme se vše podpořit diváckými anketami, losujeme programy o zajímavé věcné ceny. Navázali jsme navíc spolupráci s Honzou Petrášem, který se stará o PR a marketing a dělá to velmi dobře.

ANKETA: Který je váš nejoblíbenější fotbalový klub na Strakonicku?

Osobně si myslím, že výsledky ankety odpovídají skutečné návštěvnosti na zápasech na Strakonicku. Katovice mají na domácí zápasy pravidelně přes 300 diváků.

Pro úspěch v anketě jsme jako klub neudělali nic jiného než jednu zmínku na Facebooku. Jsme pyšní na to, že máme jednu z nejvyšších pravidelných návštěvností na sportovní akce na Strakonicku. Katovický fotbal táhne a jsme rádi, že tomu tak je. Pak se to odrazí i v podobných anketách, jakou Deník dělal. Sociální sítě hrají také roli, protože dnes je každý na Facebooku a když máme profesionálně udělaný obsah, tak to určitě pomáhá.

Již jste hovořil o tom, že se na každém zápase losují ceny, jsou připraveny šály, čepice, půllitry s emblémem klubu. Kde vznikl nápad, abyste měli takové množství reklamních suvenýrů s logem klubu?

Myslím, že máme pěkné logo v modrobílé barvě a lidé ze širokého okolí jsou s ním ztotožněni. Jsem rád, že se ho daří propagovat, protože je to naše grafická značka a grafika je základem úspěšné propagace. A s těmito nápady chodí Honza Petráš. Jsem rád, že to nemusím vymýšlet sám, v tomto směru nejsem moc kreativní. Dávám tomu zelenou. Je pěkné, že zde pak běhají malé děti v našich tričkách, mají naše čepice a mávají šálami v našich barvách. Zájem je ve všech věkových skupinách. Na jarní sezonu chystáme novinku. Nebudeme losovat vína, ale protože k sobě patří fotbal a pivo a našim významným partnerem je strakonický pivovar, tak se budou o přestávce losovat dárkové sady piva Klostermann ze strakonického pivovaru.

V Katovicích je ještě jedna zajímavost, a to, že si mohou pivo a klobásu diváci koupit přímo u hřiště a nemusejí nikam chodit. Mají tak veškerý komfort po ruce.

V Katovicích na fotbale to zkrátka žije.Zdroj: Jan ŠkrleVznik naší klobásovny byl trochu náhodný, protože tam dříve stály kabiny pro rozhodčí a kabiny pro mládežnické celky. Ty jsme postupně zbourali, ale již předtím nás napadlo tam udělat klobásovnu. Vytváří to zajímavou atmosféru blízko divákům a vůni si užijí i hráči na place.

Fenoménem současné doby jsou sociální sítě a v Katovicích s nimi dokážete výborně pracovat. Videorozhovory s trenérem, hráči, soutěže a podobně. I z tohoto směru mají vaši fanoušci velký komfort.

Jednoznačně to přispívá k propagaci našeho klubu. Fanoušci se dozví, jak hodnotil zápas trenér, hráči. Jak se blíží další víkend, tak mají všichni informace o soupeři, kdy se jede na venkovní zápas, najdou tam odkazy, kde zápas případně sledovat. Myslím si, že každý klub, který chce mít dobré fanouškovské zázemí, tak to musí dělat. Zkrátka, o kom se nemluví, ten jakoby neexistoval.

Jste známí tím, že máte často na venkovních zápasech více fanoušků než domácí. To ukazuje, že fanoušci opravdu žijí fotbalem a cestují za vámi i vlastními auty. V Příbrami bylo na prvním jarním kole kolem padesáti vašich fandů.

Když vezmu poslední podzimní zápas v Jindřichově Hradci a první jarní v Příbrami, tak naši fanoušci vytvořili klukům prakticky domácí prostředí. Vytrvale je povzbuzovali a bylo to i znát na výkonu hráčů. S těmito dvěma venkovními zápasy jsme naprosto spokojení. V Hradci jsme vyhráli, v Příbrami brali bod, i když jsme k brance měli blíže než domácí. Je to o tom, že když lidé přijdou, tak jen nekoukají, ale kluky povzbuzují. Těm se pak hraje o to lépe. Fanoušci dokáží ocenit nasazení hráčů, jsou citliví na to, jak se hráči prezentují. Když vezmu právě tyto dva zmiňované zápasy a srovnám s nepovedeným duelem v Domažlicích, tak je to nebe a dudy. Jsem rád, že v posledních zápasech kluci diváky odměnili i svým výkonem, což je nejlepší pozvánkou na domácí zápasy a hlavně ten první jarní doma s Mariánskými Lázněmi.

Vytvořili jste takový ideální model, kdy jsou fanoušci s hráči takovou jednou velkou rodinou.

Tento vztah se budoval ještě za minulé generace hráčů, kdy se postupovalo z I.A třídy do kraje a byl velký hlad po postupu. Týmu se dařilo, kluci moc chtěli a fanoušci se s nimi naladili na jednu notu. Už tehdy s námi jezdili v I.A třídě, vydrželo to v krajském přeboru a jsem moc rád, že to funguje i dál v divizi. Ale jak jsem říkal, rozhodují o tom především hráči svými výkony. Do Katovic jsme nalákali i plno lidí odjinud a baví je to. Kdyby se hrál nekoukatelný fotbal na 0:0, tak sem nikdo jezdit nebude. Fanoušek musí být za to, že přijde, odměněn dobrým fotbalem.

K tomu, aby hráči podávali kvalitní výkony, musí být dobrá parta, společné naladění na hřišti i v kabině.

V současné době je to po této stránce velice dobré a pochvalují si to i trenéři. Snažím se být klukům blízko i já. Důležitá je důvěra mezi vedením a hráči, mezi hráči a trenéry. Říkat si věci na rovinu a táhnout za jeden provaz. Bez toho nelze existovat. kdybychom se hádali a nerespektovali se navzájem, tak by to byla cesta do pekel.

První jarní divizní duel hrají katovičtí fotbalisté v sobotu 16. března od 15 hodin s Mariánskými Lázněmi, které jsou druhé v tabulce. „Přijďte na dobrý fotbal, dobré pivo a klobásku,“ vzkazuje katovická kabina fanouškům.