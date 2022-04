Branky: 16. Koreš – 5. Shamych, 9. Popovič. ŽK: 2:3 (33. Kulík, 49. Němeček – 24. Blažek, 68. Shamych, 90. Vokáč). Rozhodčí: Vokoun – Doubrava, Kotalík. Diváci: 324.

FC Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek – Kulík (67. Stejskal), Volf (86. Petr) – Kalousek (86. Kotrba), Koreš, Voráček (21. Hrachovec) – Belej.

Proti předposlednímu celku tabulky chtěli Písečtí konečně prolomit začínající sérii porážek na domácím hřišti. Nepovedlo se. „Kluci ze Sokolova přijeli až ve čtvrt na sedm, protože se po cestě někde zasekli. Jak to tak bývá, když je problém na cestě, tak to pak vyjde na hřišti. Vlítli na nás a do desáté minuty jsme dostali dva góly. Hosté hráli tvrdě, agresivně napadali a se dvěma brankami v zádech byli na koni. Pak Koreš z trestného kopu snížil. Měli jsme tam i další šance, nedali je,“ shrnul první poločas vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Na obrat utkání měli Písečtí celý poločas, ale ten se nedostavil. „O přestávce jsme si říkali, že to zvládneme, ale pořád to nešlo. Nedali jsme šance a nakonec jsme v 90. minutě kopali penaltu a Koreš trefil břevno. Zkrátka jsme si nezasloužili ani bod,“ dodal ke druhé půli M. Grobár a pokračoval: „Obrovské zklamání s tím, že zbytečně pořád komentujeme zbytečnosti, místo abychom se věnovali hře a dali soupeři tři góly. Jsme ukřivdění, pořád hledáme, proč to nejde. Nakonec prohrajeme s týmem ze spodku tabulky. Pro mě je to nepochopitelné.“