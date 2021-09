„Jeli jsme k zápasu s pokorou. Věděli jsme, že na chvíli můžeme podle vývoje do utkání použít Koreše. Chyběli nám však Voráček a Sajtl.. Odehrávala se z obou stran taktická bitva. Domácí byli lepší na míči a dostávali se více do zakončení. Satrapa chytil tři stoprocentní a dvě pološance domácích. Se štěstím jsme vybojovali bod a velice si ho ceníme,“ shrnul utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Nakonec však mohl Písek odjíždět z Králova Dvora ještě veseleji. „Je to pravda, ale v kontextu celého zápasu by to bylo nespravedlivé. Je fakt, že když tam šel na posledních patnáct minut Koreš, tak se obraz hry změnil a byli jsme lepší. Mohli jsme i rozhodnout. Belej střílel těsně vedle a ve třetí minutě nastavení tam náš trestňák zastavila hlava domácího hráče. V kontextu celého utkání však odjíždíme s bodem v ceně zlata,“ doplnil M. Grobár k utkání.

Písecké fotbalisty nyní čekají ve čtyřech dnech dva domácí zápasy. „V úterý dopoledne hrajeme s Admirou a v pátek večer za umělého osvětlení s Povltavskou fotbalovou akademií. Docela těžký dvojboj,“ hledí k dalšímu programu M. Grobár a doplňuje: „Diváci si to mohou naplno užít. Uvidíme, jak to bude s marody. Po Králově Dvoře na marodku nikdo nepřibyl. Bylo to hodně fotbalové, žádné tvrdé zákroky.“

Králův Dvůr – Písek 0:0

ŽK: 2:3 (Václavík – Hrachovec, Kulík, Volf). ČK: 1:0 (90. Novák). Diváci: 200. Rozhodčí: Mudra – Hessová, Špindlerová.

Písek: Satrapa – Mařík, Běloušek, Volf, Kotrba – Kulík, Pravda (60. Pineau) – Kalousek (75. Koreš), Schramhauser, Hrachovec (75. Stejskal) – Belej (89. Petr).