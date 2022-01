Branky: 10. Krobot, 49. Černý, 83. Gonzales. Sestava Písku: Satrapa – Mašek, K. Kulík, Mařík, Kotrba (55. Veliký) – Hrachovec, Němeček – Kalousek (60. Stejskal), Koreš, Sajtl (46. Voráček) – Belej 73. (Horon).

Pět týdnů před startem jara ve Fortuna ČFL prověřil písecké fotbalisty další těžký soupeř. „Z naší strany to byl fotbal na velice solidní úrovni. Ale opět jsme soupeři nahráli na tři branky. Na tu první Hrachovec, na druhou i třetí pak Mařík. Poslední tři zápasy jsme neprohráli tím, že by nás soupeři přehrávali, ale pokaždé jsme jim věnovali několik branek. Jinak to byl v Ústí zajímavý a kvalitní zápas, my to zkrátka do brány nedotlačili. Ale pro nás vynikající příprava,“ hodnotil utkání vedoucí píseckého celku Miroslav Grobár.

V dresu Písku znovu nastoupili Kalousek a Belej. Znamená to tedy, že po zkoušce v Táborsku respektive Příbrami již zůstávají u Otavy? „Myslím si, že by již měli zůstat. ještě se čeká na Dynamo, až se vrátí z Turecka. Tam jsou ještě dvě možná jména. Tři mlaďasové, co tu z Dynama jsou, se jeví zatím dobře. Rostou každým zápasem. Přeci jenom jim dospělý fotbal dá hodně,“ doplnil ke kádru Grobár.

V dalším týdnu čekají písecké fotbalisty dva přípravné zápasy. Ve středu večer hostí devatenáctku Baníku Ostrava, v sobotu pak zajíždějí na hřiště Táborska, kde se utkají s Lomem. „Máme před sebou další perný týden. Ještě pojedeme každý den a pak již přejdeme na více práce s balonem,“ dodává Grobár k dalšímu týdnu zimní přípravy.