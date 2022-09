Branka: 87. Koreš. ŽK: 4:2 (Belej, Voráček, Kotrba, Vlček – Kolář, Žížala). Diváci: 250. Rozhodčí: Kastl Kubec, Cihlář.

FC Písek: Satrapa – Vokurka (82. Sajtl), Běloušek, Musa, Kotrba – Němeček, Belej – Kalousek (90. Hendrych), Koreš (90. Jansa), Voráček – Bicenc (62. Vlček).

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Cesta k úspěchu proti týmu, který produkuje klasický pražský fotbal, vedla přes velmi dobrou defenzivu. „Nulu vzádu jsme samozřejmě chtěli odehrát i v předchozích zápasech, ale bohužel. Na Motorlet jsme se pečlivě připravovali a za přispění posily z Táborska (nastoupil poprvé Musa – pozn. autora) jsme naší obranu vyztužili. Stoprocentní obrana byla pro vývoj hry moc důležitá, jelikož jsem věřil, že alespoň jeden gól dáme. Nakonec se to povedlo až v samotném závěru, ale povedlo,“ komentoval utkání spokojený písecký trenér Milan Nousek a doplnil: „Sice jsme se museli trochu odchýlit od našeho tradičního fotbalu, bylo to více nakopávané a soubojové, ale my nejsme v pozici, abychom si mohli hrát na fotbalisty. Potřebovali jsme uhrát body, abychom se dokázali zvednout.“

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Čekání na gól bylo opravdu nekonečné, navíc měli Písečtí v první půli několik dobrých šancí. „Věděli jsme, že se do šancí dostaneme, otázkou bylo, zda je proměníme, vyhrajeme 1:0 či 2:0, nebo to skončí bez branek. Ale byli bychom spokojeni s jakýmkoli bodovým ziskem, který by nás zvedl. Aby nás to posunulo psychicky výše,“ doplnil trenér Nousek a pokračoval: „Spadl u všech velký kámen ze srdce. Hlavy teď budou pracovat trochu jinak a celkově i ta příprava bude lepší.“

V dalším kole zajíždí Písek na hřiště silného Králova Dvora. „Je to samozřejmě velice kvalitní soupeř, ale my si již nemůžeme vybírat. Je tam pak béčko Plzně, Vltavín, všechno strašně těžcí soupeři. Ale o to lépe. V této sezoně má třetí liga velkou kvalitu.“ uvedl k dalšímu programu trenér Nousek.