Utkání bylo jakýmsi pokračováním loňské premiéry. V té viděli fotbaloví fanoušci čtrnáct branek, když se soupeři rozešli smírně 7:7. Tentokrát slavili vítězství domácí fotbalisté, kteří svého soupeře porazili 5:0.

Vedoucí branku Katovic dal před přestávkou Mikeš. Po změně stran zvyšoval na 2:0 z pokutového kopu Uher, následovala Kadulova trefa po Janochově sólu. Čtvrtou branku přidal Uher a na konečných 5:0 upravil skóre Požárek. Utkání s přehledem řídil rozhodčí Kaštánek a do Dudák arény si našlo cestu 645 diváků, kteří oběma týmům vytvořili skvělou fotbalovou kulisu.

"Fantastická kulisa a vysoká výhra 5:0 nad juniorkou Slavie. Co víc si přát… Ve všední den nevšední zážitek! Děkujeme všem, co přišli a společně s námi si to užili," vzkazují všem příznivců fotbalisté i funkcionáři Katovic.

Mistrovskou sezonu ve Fortuně divize skupiny A Katovičtí odstartují již nyní o víkendu. V prvním utkání cestují na hřiště Slavoje Mýto. Hraje se v neděli od 17 hodin.