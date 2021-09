Jenže když se musel Horváth poroučet, byl to i konec Dušana Pince. A tak je od léta třiadvacetiletý fotbalista hráčem domažlické Jiskry, lídra ČFL.

„Jo, je to trochu krok zpátky, ale takhle to prostě vyplynulo. Snažím se fotbalu dávat maximum, ať už je to v první nebo ve třetí lize,“ pousmál se Dušan Pinc trpce po sobotní remíze s pražskou Admirou (2:2).

Ale aby to nevypadalo, že štaci na Chodsku bere jako nutné zlo Pinc vzápětí rychle dodal: „Jsem tady chvíli, teprve se sžívám s týmem. Ale kluci v kabině jsou v pohodě, všechno zatím klape,“ pokračoval útočník, kterému jsou sympatické i postupové ambice, které klubový šéf Jaroslav Ticháček vyhlásil před startem letošního ročníku České fotbalové ligy.

„Domažlice hrají pravidelně ve třetí lize nahoře. Teď myslí na postup o soutěž výš. I to hrálo roli, proč jsem šel právě sem,“ přiznal Pinc.

Ale ani pro první ligou ozkoušeného borce nebylo místo v základní sestavy Jiskry hned. Na hrotu útoku až do soboty dostával přednost tachovský odchovanec František Dvořák. Až proti Admiře nastoupili domažličtí fotbalisté se dvěma hroty a Pinc to samozřejmě uvítal.

Dušan Pinc. Foto: TJ Jiskra DomažliceZdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Mně to takhle vyhovuje, s Dvořkou se mi hraje dobře. Myslím, že jsme i vytvořili tlak na obránce,“ podotkl po premiéře v základní sestavě.

Zatímco předtím nasbíral Pinc ve čtyřech zápasech 122 minut, teď jich přidal plných devadesát. A co víc…

Mohl to být jeho zápas. Ve 14. minutě se pověsil do centru Hrubého a hlavou otevřel skóre zápasu pátého kola.

„Gólu si vážím, ale kdybychom vyhráli, měl bych z něho daleko větší radost,“ připustil vytáhlý forvard, který s fotbalem začínal doma v Blatné a přes Písek pak zamířil do Viktorie Plzeň.

Teď hájí barvy Domažlic, které musely v sobotu skousnout první ztrátu v sezoně. „Měli jsme to dohrát lépe a zvítězit,“ uznal Pinc, že premiéra podpořená vítězstvím by měla větší cenu.

„Šance jsme měli, ale neproměnili jsme je,“ litoval útočník, který ale v sobotním utkání častokrát vypomáhal i defenzivě Jiskry.

„Takové byly pokyny, hráli jsme s Dvořkou nahoře ve dvou a já jsem měl být ten, který pomůže v obraně,“ vysvětloval Pinc.

Ale vyrovnávací brance Admiry z posledního útoku ani on zabránit nedokázal.

„I ten konec jsme měli dohrát lépe, máme zkušený tým, měli jsme víc podržet balon vepředu,“ litoval fotbalista, který měl v nohou i středeční pohárový zápas s druholigovou Vlašimí (1:7).

„Na to bych se nevymlouval. myslím, že to nehrálo žádnou roli,“ domníval se.

„Tohle je nepříjemná ztráta. Zvlášť doma, před skvělými fanoušky to bolí. Doufám, že příště to bude lepší a navážeme na vítěznou vlnu z úvodu soutěže,“ dodal Pinc s jistou dávkou optimismu.

Teď jedou Domažlice na Vltavín, který on sám považuje společně s Vyšehradem za jednoho z favoritů ČFL.