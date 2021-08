S bilancí jedné výhry a jedné porážky cestovali fotbalisté FC Písek k dalšímu kolu ČFL na hřiště béčka Příbrami. Od Litavky si vezou výborné tři body.

Písečtí fotbalisté vyhráli na béčku Příbrami 2:1. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Fotbalisté Písku měli v nohách středečních 120 minut poháru v Mariánských Lázních, ale ani to je nezastavilo v touze po tříbodovém zisku. „Na Příbram jsme se poctivě připravili. Domácí nastoupili s pěti pendly. Nám se však vydařil úvod utkání, kdy jsme šli již po pěti minutách do vedení brankou Koreše. Škoda chyby Kulíka, po které soupeř vyrovnal. Druhý poločas jsme měli trochu více ze hry, soupeř udělal stejnou chybu jako my v první půli a Koreš dal druhý gól. V závěrečných deseti minutách jsme sice byli pod tlakem, ale domácím již nic vážného nedovolili. Vítězství podle mého názoru zasloužené a fotbal hodně běhavý a na pohled výborný,“ shrnu utkání v Příbrami vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a dodal: „Byl to kolektivní výkon. Nejstarší kapitán to řídil spolehlivě. A co se týče středeční pohárové prodloužené v Mariánkách, tak je vidět, že nám to pomohlo oběma týmům. Mariánky vyhrály také.“