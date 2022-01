Branky: 28. Němeček, 30. Koreš, 35. Veliký, 77. Hadáček – 42. L. Novák, 65. Bicenc.

Sestava FC Písek: Satrapa (46. Lalák) – Sajtl, K. Kulík (60. V. Kulík), Mařík, Kotrba – Hrachovec, Němeček – Stejskal (46. Petr), Koreš Voráček (46. Hadáček) – Veliký (46. Bílý).

V původním plánu přípravy tento zápas nefiguroval, ale hráči ho po týdnu tréninkového drilu kvitovali. „Soupeř nás požádal, my měli tento víkend volno, takže jsme se na vzájemném duelu domluvili. Navíc je to tým, který s námi hraje v soutěži, takže dobrá příprava,“ uvedl k utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Rozdal jsem drobné na kolotoč a kluci si to užili, říká s úsměvem Grobár

Písek vyhrál 4:2, ale v těchto fázích přípravy nejsou výsledky zápasů vůbec důležité. „Kluci tam měli v úterý a ve čtvrtek nějaký tartan, takže nohy asi trochu cítili. Povltavská měla na podzim v soutěži problémy, měla plno zraněných a my ji u nás také přejeli. Dnes zkoušeli nové hráče, dávají to docela do kupy. Jinak to byl zápas klasické zimní přípravy, kdy mají všichni v nohách hodně kilometrů. Bylo tam hodně nepřesností, ale my byli střelecky úspěšnější. Trefili se i nováčci v našem dresu Němeček s Velikým, což je dobře. Hra byla odpovídající současnému datumu,“ komentoval utkání samotné Miroslav Grobár a dodal: „V první půli jsme byla na míči lepší my, ve druhé soupeř. Výsledek je takový, jaký je a nikoho nezajímá. Důležité je, že se nikdo nezranil.“

Příprava fotbalistů Písku pokračuje dál. Hráči absolvují každý všední den trénink a a další sobotu je čeká přípravné utkání s Duklou Praha. „Ve středu ještě jedeme do Budějovic na béčko. Pokud se tedy nic nezmění. Nikdo neví, co bude a i my máme tři kluky v karanténě. Pak v sobotu doma Dukla a pak jedeme do Ústí nad Labem,“ doplňuje k programu Grobár.