Branky: 60. a 66. Tolno, 73. a 82. Bastl – 42. (PK) Belej.

Sestava Písku: Satrapa (70. Ťažký) – Sajtl (46. Bílý), Mařík (46. Veliký), Kulík, Kotrba – Němeček, Hrachovec – Voráček (46. Hadáček), Koreš (60. Habor), Kalousek (46. Stejskal) – Belej (46. Mašek).

„Byl to další zápas z plné zátěže. První půle měla solidní parametry. Vedli jsme gólem Beleje z penalty. Byl to zajímavý a běhavý fotbal. Do druhé půle jsme prostřídali. A jak se minule podojili stopeři, tak tentokrát gólmani. Jednou jim nahrál Sáťa a soupeř to dával do prázdné, dvakrát jim pak namazal dorostenec Ťažký,“ komentoval duel vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

V sestavě Písku se znovu objevili Belej a Voráček. „Belej se vrátil ze zkoušky v Příbrami, Kalousek z Táborska. Zahrál si i jeden hráč z Ukrajiny. Přivedl do dorostu svého mladšího bratra a sám s námi absolvoval dva tréninky. Nemá na hřišti špatné věci, a tak jsme si ho otestovali v zápase,“ doplnil Grobár.

Písecké čeká v kvapíkovém tempu další série zápasů. „V sobotu jedeme do Ústí nad Labem, ve středu máme doma od šesti večer devatenáctku Baníku a pak jedeme o víkendu na hřiště Táborska, kde se utkáme s Lomem. Je třeba co nejvíce hrát a vidět kluky, jak se chovají na hřišti, co v nich je. Běhat umí každý,“ dodává k dalšímu programu Miroslav Grobár.