Ani výsledek nemohl potěšit. „Začali jsme zápas vlažně a v prvních pěti minutách jsme hasili před naší bránou tři závary, ze kterých jsme mohli dvakrát inkasovat. Pak se hra trochu vyrovnala. V nástupu do druhého poločasu jsme hned inkasovali. O to jsme si od první půle koledovali. Po prostřídání, kdy Lom nemá až tak silnou lavičku, jsme byli více na míči, ale nedokázali tam nic procpat,“ shrnul duel M. Grobár a doplnil: „Soupeř hrál velice dobře, na divizi je výborně připravený. My tam měli hluchá okénka. Máme ještě týden na to, abychom na naší hře zapracovali. Máme za sebou čtyři zápasy, z toho žádné vítězství, takže musíme jít do sezony s pokorou. V přípravě jsme čtyřikrát prohráli, pokud na začátku sezony čtyřikrát vyhrajeme, tak je vše zapomenuto. Ale jak to ve skutečnosti dopadne, uvidíme. V každém případě nás čeká těžká sezona.“

Sezonu Písečtí zahájí v sobotu na béčku Dynama České Budějovice. „Nastoupí na nás mladí a naběhaní kluci. Ukáže se, jak na tom jsme,“ doplnil Grobár.

Sokol Lom – FC Písek 1:0 (0:0). 46. Škrleta. ŽK: 2:3 (Mácha, Škrleta – Kotrba, Němeček, Vlček).

Sestava FC Písek: Satrapa (68. Lukeš) – Vokurka, Běloušek, Němeček, Kotrba (35. Jelínek) – Novák, Valenta (15. Vlček) – Voráček, Koreš (53. Malý), Kalousek – Bicenc (68. Hadáček).