Po minulé sezoně odešli z kádru Karel Kulík, Václav Hrachovec a Matěj Volf. Žádné další odchody v současné době na pořadu dne nejsou. "Aby odešel někdo další, musel by dostat nabídku z vyšší soutěže," uvedl pro klubový web trenér Nousek.

Do přípravy by se měli zapojit i hráči, kteří v minulé sezoně pendlovali mezi týmem mužů a U19. Zkoušku u týmu podstupuje i končící dorostenec Jan Vonášek, který se již prosazoval i v dresu Olešníka. Kromě něho je v přípravě Ondřej Bicenc, který na jaře nastřílel sedm branek v dresu třetiligových Štěchovic. Na prvním tréninku se hlásil i Tomáš Valenta, který již v píseckém dresu hrával a v uplynulém soutěžním ročníku pomohl Spartě Kolín k postupu z divize do třetí ligy.

A s kým se Písečtí utkají v přípravě. "Nejprve hrajeme v úterý 12. července doma od 18 hodin s Táborskem. Pak hned v sobotu přivítáme od 10.15 hodin béčko Sparty Praha. V pátek 22. července hrajeme od 18 hodin v Olešníku. Generálku hrajeme 30. července od 10.15 s Lomem. Původně je zápas naplánován na domácí hřiště, ale jelikož hrajeme první mistrák venku na béčku Dynama, rádi bychom i generálku sehráli venku. Ještě se bude tento zápas dolaďovat," doplnil vedoucí týmu Miroslav Grobár.

Zdroj: FC Písek