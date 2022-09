Branky: 1. Zeman, 25. a 44. Marhoul, 54. Vilotič - 39. Kalousek, 89. Bicenc. ŽK: 1:3 (Vilotič - Němeček, Voráček, Koreš). Diváci: 120. Rozhodčí: Nenadál - Braun, Schmeiser.

FC Písek: Satrapa - Belej, Běloušek, Němeček, Kotrba (46. Hendrych) - Vlček (73. Stejskal), Jansa (73. Kašpar) - Kalousek, Koreš (63. Novák), Voráček (86. Vokurka) - Bicenc.

Začátek utkání byl pro Písecké jak ze zlého snu. Inkasovali gól hned v první minutě. "Vstoupili jsme do zápasu hrozně a ihned inkasovali gól. V situaci, v jaké jsme, je pak velice složité to otáčet. Nedaří se nám a bylo to i v tomto duelu. V přípravě na utkání jsme si řekli, že se musíme na začátku zápasu stoprocentně soustředit na obranu, ale bohužel," kroutil hlavou nad úvodem duelu písecký trenér Milan Nousek.

Obraz hry však nenapovídal tomu, že by se měli dostat domácí do takového náskoku. "My to nezabalili, snažili se a opticky jsme i byli více na míči, ale jen po určitou část hřiště. Dostali jsme druhý gól a v momentě, kdy jsme korigovali na rozdíl jednoho gólu, tak jsme po nesmyslné chybě na středu hřiště dostali třetí branku. Pak již to bylo nesmírně složité. Navíc dali domácí po sedmi minutách druhé půle na 4:1 a bylo hotovo," doplnil k utkání trenér.

Do zápasu udělal Milan Nousek i změny v sestavě. Tou nejzásadnější bylo stažení útočníka Beleje do obrany. "Tuto variantu jsme zvolili i z důvodu dynamiky tohoto hráče. Hráči prvoligových béček jsou hodně běhaví, takže jsme udělali tento krok. A Belej se s tím určitě nepopasoval špatně. Pro někoho to může být zvláštní, že jde útočník do obrany, ale musím říci, že byl velice prospěšný i směrem dopředu. Navíc bek, který dříve hrál v útoku, velice dobře zná návyky útočníků a může na ně reagovat. Zkrátka hledáme alternativy, jsme v situaci, kdy nám chybí plno hráčů. Tři jsou mimo hru, dva jeli k zápasu i se zraněním," doplnil písecký trenér.

V dalším kole hrají písečtí fotbalisté na domácím stadionu. Tentokrát ne v pátek pod světly, ale v sobotu od 10.15 hodin proti Motorletu Praha. "Samozřejmě obrovsky silný soupeř, ale pro nás jsou těžcí úplně všichni. Bojujeme sami se sebou. Neřekl bych, že kvalitativně ztrácíme, ale nemáme pohodu, což je pak na hřišti velice znát. Ale popereme se s tím," hledí k dalšímu duelu trenér Nousek.