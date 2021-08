„Na Vltavín jsme jeli s pokorou a s tím, že každý získaný bod má svou cenu. Že vezeme všechny tři, to je fantazie,“ hodnotil spokojeně zápas vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a doplnil: „Navíc jsme si dokázali, že i s obměněným a především mladým kádrem to půjde. Vždyť jsme měli v zápise deset hráčů ročníků 2002 a 2001, z toho pět v základu.“

Již v první půli ukázali Písečtí, že se s nimi musí počítat. „Na Vltavínu jsme nikdy neuhráli nijak exkluzivní výsledek a domácí nás možná trochu podcenili. My byli v první půli o něco lepší a po dvou či třech neproměněných šancích šli do vedení. Ve druhé půli byli lepší domácí, ale my z brejku dali druhý gól. Domácí v poslední minutě sice snížili, ale na naší výhře to již nic nezměnilo. Posledních deset minut šli kluci na krev, ale zvládli to.“ shrnul duel Miroslav Grobár a dodal: Podržel nás gólman Satrapa. Na tuto soutěž je to nadstandardní gólman a jako tradičně byl bezchybný. Zahrála osa tvořená ze zkušených hráčů a mladíci se přidali svou bojovností.“

Vedoucí píseckého týmu se dotkl i výkonu rozhodcovské trojice. „Musím pochválit i rozhodčí, podali excelentní výkon. Pokud je to nový trend v této soutěži, tak to bude jenom dobře,“ uvedl na adresu sudích M. Grobár.

Fakta z utkání: Vltavín Praha – FC Písek 1:2 (0:1). 90. Pejša – 33. Kotrba, 88. Koreš. ŽK: Kuchař – Sajtl, Pravda. Diváci: 164. Rozhodčí: Vít – Pilný, Klečka.

Písek: Satrapa – Sajtl, Kulík, Běloušek, Kotrba – Volf, Pravda (70. Mařík) – Kalousek (80. Vojta), Koreš, Pineau (63. Petr) – Voráček. Trenér Nousek.

Ostatní zápasy: Domažlice – Vyšehrad 3:1 (1:1), Rakovník – Plzeň B 0:0, Benešov – Kr. Dvůr odloženo, Sokolov – Motorlet 1:2 (1:1), Příbram B – Povltavská FA 4:2 (3:1), Admira – Slavia Praha B 1:1 (1:1), K. Vary – Hostouň 0:0.