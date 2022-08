Nadšení po prvních dvou kolech sezony a zisku čtyř bodů ze zápasů na béčku Dynama a doma se Zbuzany rychle vystřídal smutek. Všichni však věří, že přeštická facka (Písek na jejich hřišti rohrál 7:2) přišla včas. "Domácí celek byl neskutečně efektivní. Co vystřelili na bránu, to jim tam zkrátka padlo. My jim svými chybami, mnohdy i fatálními, nabídli poločasové vedení o čtyři branky. Za takového stavu již prakticky není žádná šance se zápasem něco udělat. Zvláště, když domácí hráli v takové pohodě, ke které jsme jim však výkonem pomohli i my sami,“ shrnul nepříjemný debakl písecký trenér Milan Nousek.