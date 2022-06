Branky: 15. Zeronik, 19. Šubert, 35. Usor, 43. Šmiga, 74. Biegon. ŽK: 0:2 (Sajtl, Voráček). Diváci: 100. Rozhodčí: Havel – Trska, Linhart.

Slavia B: Dvořák -Švec, Beran, Zeronik, Šmiga, Šubert, Behenský, Kopáček, Labík, Nikl, Usor. Střídali: Šimeček, Alrashdi, Almohaimeed, Biegon, Slavata. Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Kotrba (46. Stejskal) – Volf, Belej – Mašek, Hrachovec (46. Voráček), Kalousek – Petr. Trenér Milan Nousek.

„Výsledek naprosto vypovídá o dění na hřišti. A to ještě Satrapa, který jediný snese měřítko, chytil tři či čtyři jisté góly. Tentokrát to bylo absolutně bez šance. Potvrdila se má slova o tom, že když se hraje proti klasické juniorce Sparty nebo Slavie, tak je to jízda a je to podstatně složitější než když tam dají nějaké pendly. Neměli jsme vůbec nárok. Všude jsme byli druzí a chtělo by se říci že snad i třetí. Navíc nám dali brzy dva góly. Kdybychom přežili třeba půl hodiny, mohli by mladí kluci ze Slavie znervoznět, ale dopadlo to tak, že za dvacet minut to bylo 2:0 a bylo po nás,“ shrnul utkání na béčku Slavie Praha vedoucí píseckého celku Miroslav Grobár.

Fotbalisté FC Písek zakončí sezonu v pátek večer doma s Rakovníkem. „Doufejme, že nebude pršet, jako je tomu již na jaře tradicí. V pátek a sobotu jsou Písecké slavnosti, a tak se snad rozloučíme se sezonou vítězně. Srdečně všechny zveme,“ doplnil Miroslav Grobár.