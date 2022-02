Vyhlášen byl 2. stupeň požárního poplachu. Hasiči z bytového domu zachránili čtyři lidi pomocí nastavovacího žebříku a vyváděcí masky, další lidé objekt opustili sami ještě před příjezdem jednotek. V domě bylo celkem 15 lidí, z toho 10 osob si do péče převzali záchranáři. Požár se podařilo lokalizovat 20 minut po jeho nahlášení.

"Desítka osob byla v péči lékařů, jeden pacient byl letecky transportován na popáleninové centrum do nemocnice na Vinohradech v Praze s těžkým zraněním, další osoba byla přepravena do liberecké nemocnice se středně těžkými poraněními. S posádkou záchranářů komunikovala. Šest osob se nadýchalo zplodin hoření, tři z nich byli převezeni do Krajské nemocnice v Liberci a zbylí tři do jablonecké nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) Michael Georgiev. Dodal, že po několika hodinách museli zdravotníci zasahovat na místě znovu, i když už tam zásah ukončili. „Dva pacienti nejprve odmítli transport do zdravotnického zařízení, pak si ale jedna z těchto osob vyžádala naše ošetření a transport do liberecké nemocnice,“ doplnil Georgiev s tím, že s transportem pomohly převozové sanity. „Letecká záchranná služba v těchto místech nemohla přistát, takže pacienta převezli po zemi na letiště, kde čekal vrtulník a transportoval pacienta od pražské nemocnice,“ dodal Georgiev.

V objektu se v době vzniku mimořádné události nacházelo 15 osob. K záchraně osob hasiči použili nastavovacího žebříku a vyváděcí masky. ZZS LK si do péče převzala zraněné obyvatele objektu, a to v celkovém počtu 10 osob. Nyní probíhají práce na dohašování ohnisek požáru. pic.twitter.com/KpIgTD5luC — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) January 27, 2022



Na místě zasahovalo celkem pět hasičských jednotek. Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) Jakuba Suchardy nelze zatím potvrdit ani vyvrátit, že požár způsobil výbuch propanbutanové láhve. „Ohnisko teprve určí vyšetřovatelé. Požár zasáhl část objektu plamenným hořením a část zasáhly plodiny hoření. Příčinu požáru také určí šetření, které bude trvat několik dní. U takto velkých objektů a nepřehledného místa události může být příčin více,“ řekl Sucharda. Dodal, že hasiči ukončují práce a pak teprve budou moci začít pracovat technici. „Dokud tam hoří, tak je tam nedýchatelno,“ doplnil mluvčí HZS LK. Podle něj se v domě nacházelo také několik zvířat. „V současné době máme potvrzeno, že jeden pes nepřežil,“ informoval Sucharda.

Na místě zasahovala také policie, která řídila objízdné trasy a na místo vyslala policejního psovoda se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Během zásahu byla uzavřena silnice na křižovatce Kateřinská a Horská. „Samozřejmě budeme také zjišťovat, z jakého důvodu k požáru a případnému výbuchu došlo,“ informoval policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Případem se začali zabývat krajští kriminalisté s podezřením na obecné ohrožení z nedbalosti. Na místě situaci mapoval také pracovník libereckého magistrátu z humanitního oddělení. "Sedmi osobám byly na místě poskytnuty základní informace o postupu, jakým způsobem jim může liberecký magistrát pomoci. Několik osob z místa události odešlo, tři osoby byly předány odboru sociální péče k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Těmto osobám byla během dopoledne odborem sociální péče nabídnuta materiální pomoc, potravinová pomoc a dále jim bylo nabídnuto náhradní ubytování podle volných kapacit v ubytovacích zařízeních,“ uvedla mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. Dodala, že během dne se na odbor sociální péče obrátila jedna tříčlenná rodina s žádostí o zajištění náhradního ubytování. "Jedná se o rodinu, a tudíž žádost o jeden pokoj. To se podařilo zajistit v ubytovně ve Vratislavicích nad Nisou. S dalším člověkem z domu na Kateřinské se řeší, zda si zajistí ubytování sám anebo bude chtít pomoc od magistrátu," doplnila Kodymová.

Požár domu v Kateřinkách.Zdroj: Policie ČR