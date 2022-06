Který vlak pojede? Železnici do Německa čekají kvůli výluce další problémy

Na vzácné historické stříkačce najdete překvapivě dokonce elektroměr. Pomocí bambusových tyčí, které jsou dodnes součástí vybavení, se totiž dala napojit i na dráty elektrického vedení. „Jednou za rok prý přišel financ, opsal si, kolik se spotřebovalo elektřiny. Aby se neokrádal stát a nedocházelo k černým odběrům. Hodiny jsou dodnes funkční, ale už se nepoužívají. Je pár strojů, které mají místo elektromotoru benzinový pohon, ale my máme pohon na elektřinu jako jediní v republice,“ zdůrazňuje Josef Marek.

Unikát za vitrínou

Na svůj historický unikát jsou přepyšští hasiči náležitě pyšní, stojí ve vesnici na návsi na odiv každému, kdo právě kolem projíždí. Obec vyšla místnímu sboru vstříc, a tak je vystaven za vitrínou, po setmění i nasvícenou.

„Je to pěkné, kolikrát lidé ani nevěděli, že v Přepychách takový skvost máme. Kdyby ho naši dědové vyhodili, jako se to v kolika vesnicích stávalo, dnes se nemáme čím chlubit. Je to chlouba našich předků, kteří toto dokázali zhotovit. Dnes už by to nešlo, řemeslníci chybí,“ říká starosta přepyšských hasičů. Těch je i s dětmi dohromady téměř rovná stovka. Podle Josefa Marka je to málo, byly časy, kdy měl sbor i 130 členů.

Založen byl už na počátku roku 1880. Do první stříkačky se voda zřejmě musela ještě donášet vědry. Tu další si sbor zakoupil od pojišťovacího spolku Rychnovsko-Novoměstského v roce 1927 a ještě tentýž rok ji bratři Mertové zdokonalili, přičemž jejich „trojkombinace“ umožňovala jakoukoli záměnu poháněcí síly. Když se na sjezdu Opočenské hasičské župy poprvé předvedla v akci, byla hotovou senzací a konstruktéři sklidili velké ovace.

Stříkačka rekordmanka

Kromě běžné opravy dostala přepyšská historická stříkačka před patnácti lety nové obutí – na loukoťová kola byly přilepeny gumové pásy. Že do starého železa rozhodně nepatří a bylo by jí opravdu škoda, dokázala rok před svými stými narozeninami, kdy se tato hasičská babička zapsala do české knihy rekordů v dálkové dopravě vody na tisíc metrů s převýšením – i za využití ručního pumpování.

„Byl to spíš takový hec. Říkali jsme si, proč to nezkusit? Bylo třeba minimálně dvanáct lidí, kteří se střídali u pumpování. Další rozvíjeli přes kilometr dlouhé vedení. Nejdřív jsme pumpovali ručně, potom už to za nás zvládla technika. Byla to dřina, pocení, převýšení bylo asi 130 metrů, ale opravdu jsme to s naší stříkačkou dokázali,“ dodává Josef Marek.