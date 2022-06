Jeden blok Větrníku byl vyklizený kvůli rekonstrukci, druhý sloužil pro studenty programu Erasmus, kterých nebylo mnoho. Správa kolejí a menz Univerzity Karlovy proto nabídla prostory k dispozici pražskému centru pro uprchlíky. Na toto rozhodnutí tlačili studenti v čele se studentkou psychologie na Filozofické fakultě Kateřinou Junákovou. Když se hledal styčný důstojník, jenž by měl ubytování na starosti, o funkci se přihlásila. „Když jsem do toho vrtala, bylo by mi hloupé dát ruce pryč a nezapojit se do práce,“ popisuje.