Jsou dokladem toho, že pro mladou a střední generaci nastala s vyhlášeným nouzovým stavem, uzavřením hranic a celostátní karanténou nikdy nepoznaná situace. A ta v nich vyvolává napětí a obavu z budoucnosti. Zlobu i potřebu hledat viníky.

Tato forma „honu na čarodějnice“ dopadá většinou na hlavy lidí, kteří v posledních týdnech vyjeli na lyže do alpských středisek. Například na facebookové stránce Novoborsko byla spouštěčem dobře míněná prosba k občanům, kteří byli v rizikových oblastech, aby skutečně dodržovali povinnou karanténu.

„Kolují zprávy, že tak někteří nečiní a karanténu nedodržují. I když zatím nemají příznaky, mohou být nakažení a šíří nám zde koronavir! Zážitky z dovolené můžete sdělovat svým známým i jinou cestou než osobním kontaktem,“ vyzývala administrátorka profilu Novoborsko, který sleduje sedm tisíc lidí. Někteří z účastníků diskuze ovšem už začali označovat konkrétní spoluobčany a vybízet k udávání. „Tak ty, kdo to ví, tak ať je normálně natřou! Tohle už není sranda! Lidi jsou bezohlední,“ uvedl třeba Martin Rasel. „Pokaď se to bude týkat Nového Boru, budu to řešit, páč už mě to fakt se.e.“ doplnil.

Pisatelka Hana Wienerová zase navrhovala, aby pojišťovny městům sdělovaly, kdo byl v tomto čase mimo republiku. „Zavřít a zaplatit ze svého všechny náklady spojené s léčením,“ nabádal Leon Miki. Naopak další lidé takovou zlobu a hysterii odsuzují. „Lidi, vzpamatujte se, přečtěte si to po sobě! To je na hranici lynčování. Pokud ty lidi znáte, tak jim to napište, zavolejte, ale takhle veřejně pomlouvat… Běhá mi mráz po zádech,“ napsala Magda Křížková.

Je názoru, že spousta z těch, kteří mají nyní být v karanténě, odjela v době, kdy byla za nebezpečnou destinaci považována jen severní část Itálie.

Také novoborský zastupitel David Moc podobné projevy násilí odsoudil a vyzval k jejich odmítání. „ Ať máte názor na výjezdy na dovolenou jakýkoli, tento zostřený stav a omezení trvá teprve několik dní. Ač se toho stalo opravdu hodně, tak před 14 dny byla většina států i regionů v Itálii vedena jako bezpečná,“ uvedl Moc.

Zároveň předpokládá, že ti, kdo byli na dovolené, karanténu ve vlastním zájmu dodrží. „Zachovejme prosím klid, rozum a obyčejnou lidskou slušnost. Případně pomáhejte těm, kteří pomoc budou potřebovat, především seniorům a lidem s nějakou další zdravotní komplikací. Informujte ty, kteří podle vás dostatek informací nemají a možná by zbytečně někoho ohrožovali,“ žádal David Moc.

Podle názoru hlavy mladé rodiny z Novoborska, která se po lyžování v Rakousku ocitla v karanténě, je v dnešní uspěchané době nezvyklý luxus být dva týdny doma. „Bude to pro nás zkouška, zda se ještě umíme zastavit a žít v klidu. Myslíme si, že svět nemůže fungovat bez nás, ale kdybychom vážně onemocněli, tak by to tak stejně bylo. Třeba nám karanténa ukáže opravdové hodnoty,“ dodal otec dvou dětí.