Obžalováno je deset lidí, všichni již byli dvakrát Okresním soudem v Novém Jičíně zproštěni viny. Proces je plánován do pátku. Zda padne konečný verdikt, není jasné.

Někteří obžalovaní požádali o jednání v nepřítomnosti. Senát v pondělí provedl rekapitulaci soudního řízení. Strojovým zařízením nechal mimo jiné přečíst rozsáhlý zprošťující rozsudek okresního soudu.

Znalci

Podle Radka Ondruše, právního zástupce subdodavatelské firmy, jejíž pět zaměstnanců figuruje mezi obžalovanými, není vyloučeno, že se případ může dále protáhnout.

„Soud nejprve provede referát spisu. Pak se budeme domlouvat, kdo bude chtít jakého znalce vyslechnout, kdo bude souhlasit se čtením protokolů a znaleckých posudků. My souhlasíme se čtením všech znaleckých posudků. Z naší strany není žádný důvod to jakkoli prodlužovat. Pokud budou všichni souhlasit jen se čtením, pak se v podstatě přečte těch sedm set, osm set stran protokolů z hlavního líčení plus posudky, což by se tento týden dalo stihnout. Pak by to soud vyhodnotil a může vyslovit právní názor,“ řekl Ondruš s tím, že v úvahu přichází vrácení případu nebo potvrzení rozsudku.

„Pokud by ovšem některá ze stran trvala na výslechu konkrétních znalců, pak je otázka, jak na to zareagují jiné strany. A pak v podstatě budeme opakovat celé znalecké dokazování. To by se v letošním roce nedalo očekávat rozhodnutí. Znaleckých posudků tam máme nejméně třicet,“ řekl Ondruš. Jak dodal, některé jsou protichůdné, proto by podle něj bylo vhodné nechat vypracovat revizní posudek.

Most přes řeku Kwai?

Jak dále Ondruš zdůraznil, k neštěstí vůbec nemuselo dojít a před soudem nestojí skuteční viníci. „Pokud někdo pustil sto šedesátkou do staveniště vlak, projektovalo se něco, co nešlo postavit, stavební dozor nefungoval – tu stavbu nechali běžet, jak se paplal most přes řeku Kwai – tak to v podstatě nelze hodit na pár chudáků, kteří tady stojí před soudem. To je klíčové. My chceme hlavně vědět, kdo tam ten vlak pustil,“ doplnil Ondruš, který již dříve řekl, že v místě stavby měla být pro vlaky snížena rychlost na padesát kilometrů v hodině. Kdyby omezení platilo, souprava by podle něj zastavila přibližně tři sta metrů před troskami mostu.

Zda jednání skončí tento týden, nedokázal odhadnout ani Tibor Rovňák, právní zástupce jednoho z obžalovaných. „Uvidíme, jak se to bude odvíjet,“ řekl Rovňák, jenž se domnívá, že vypracování dalších posudků by již bylo zbytečné. Mimo jiné tím narážel na stanovisko státního zástupce. Ten podle Rovňáka argumentoval tím, že v Rakousku či Německu by se mohl najít odborník na danou problematiku. „To vypadá na dělání posudků donekonečna,“ uzavřel Rovňák.

Rozsudky

Souzeno je deset lidí, kteří podle názoru státního zástupce zavinili pád mostní konstrukce, do které v srpnu 2008 najel rychlík. Okresní soud v Novém Jičíně tragédii řešil od roku 2010. Dvakrát již všechny aktéry zprostil obžaloby.

První osvobozující verdikt padl v prosinci 2017. Odvolací krajský soud ale v září 2018 v neveřejném jednání rozhodnutí zrušil s tím, že by měl novojičínský soud znovu vyslechnout některé znalce.

Nové hlavní líčení začalo v únoru 2018 a skončilo v listopadu 2019 stejným rozhodnutím jako v roce 2017 – zproštěním obžaloby. Jak uvedl předseda senátu, stále není zcela jasné, proč se most zhroutil. Za této situace pak nelze určit zodpovědnost jednotlivých obžalovaných. Opět následovalo odvolání státního zástupce, který požaduje uznání viny.