Na Svitavsku se šíří fámy, které vyvolávají mezi lidmi paniku. Jedna z posledních je zpráva o úmrtí pacientů v Litomyšlské nemocnici, kteří čekali na výsledky testů na covid-19. Zemřeli, ale ne díky tomu, že by došlo k zanedbání péče. Měli další vážné zdravotní potíže.

„Z nemocnice jsme se dozvěděli, že tam zemřeli dva pacienti, protože čekali na výsledky testů na koronavirus. Přitom prý neměli vážné problémy. To aby měl člověk strach jít do nemocnice,“ říká mladá žena ze Svitavska. A není sama, kdo cítí obavy. Jenže zbytečně.

Covid oddělení

Ve skutečnosti je vše jinak. Pacienti jsou v Litomyšlské nemocnici nejdříve hospitalizováni na tzv. covid oddělení, kde je jim proveden odběr, ale do doby, než je k dispozici výsledek, jsou léčeni. „Na oddělení jsou dva pokoje vybavené jako ARO a vlastně je to takový malý urgentní příjem. Jsou tam lékaři, sestry a veškerý zdravotnický personál, ochranných pomůcek mají dostatek a plně se všem pacientům věnují. To, že pacienti zemřeli, nemá žádnou souvislost s tím, že byli na covid oddělení. V obou případech by byl následek stejný, i kdyby byli hospitalizováni jinde,“ vysvětlil jeden ze zdravotníků z Litomyšlské nemocnice. Pochybení personálu nepotvrdila ani mluvčí nemocnic Kateřina Semrádová.

Podle vyjádření vedení nemocnic epidemiologická komise Nemocnice Pardubického kraje plošné testování všech přijímaných pacientů ani nenařizuje.

„K testování plošně dochází v případech, kdy je indikováno na základě relevantních klinických příznaků, jako jsou například dýchací obtíže a další problémy. Než se vyloučí pozitivita nákazy koronavirem u takových pacientů, jsou z epidemiologických důvodů hospitalizováni na samostatných pokojích v určených prostorách nemocnice. Tam o ně pečuje odborně způsobilý personál s adekvátními ochrannými pomůckami a takovým pacientům je poskytována zdravotní péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu,“ sdělila Semrádová.

Pokud má pacient negativní test na koronavirus, je přeložen na příslušné oddělení nemocnice. V případě, že test potvrdí nákazu covid-19, je pacient ihned převezen do Pardubické nemocnice.

Nemocnice v Pardubickém kraji se navíc postupně vracejí k běžnému provozu. Činnost lůžkových oddělení byla kvůli šíření koronaviru omezena a došlo také k zastavení plánovaných operací a drobnějších zákroků.

Plánované zákroky

„Jak dochází k uvolňování nařízení vlády a taky jak se pravidelněji plní zdravotnická zařízení ochrannými pomůckami, mohou být obnoveny i plánované výkony jako operace nebo zákroky, které podle lékařů snesly odklad alespoň několik týdnů. K náběhu do normálního stavu však bude docházet postupně,“ informoval hejtman kraje Martin Netolický.

Už před několika dny Nemocnice Pardubického kraje otevřely ambulance specialistů a odborné poradny. Následně budou plánovány operace a nemocnice začnou chystat program podle běžných zvyklostí.