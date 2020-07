Starosta Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku Václav Venhauer neuhájil před úřady značku zákaz zastavení, která měla znemožnit parkování před domem rodiny Dymákových.

Zákaz zastavení. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Rozehnal

Ti měli být jedinými z Libice, kteří by takovou značku před domem měli. Starosta se značku snažil prosadit, protože podle něj jde o nebezpečnou křižovatku. Dymákovi ale argumentovali tím, že před jejich domem křižovatka vůbec vzniknout neměla a starosta se ji tím mstí za to, že na to veřejně upozornili.