Do nemocnic záchranáři podle jejích slov transportovali čtyři pacienty s těžkými zraněními. „Dva z nich letecky,“ konstatovala mluvčí. Zbývajících 31 osob utrpělo poranění lehčího charakteru; především pohmožděniny a poranění nohou. „Po poskytnutí nezbytné péče byly převezeny pozemní cestou do zdravotnických zařízení,“ odkázala na transporty do nemocnic v Praze i v Kolíně a Nymburce; helikoptéra letěla do Českých Budějovic.

Mluvčí hasičů Petr Svoboda i policistka Vendulka Marečková shodně upřesnili, že osm zranění bylo vyhodnoceno jako středně těžká a 25 jako lehká.

* Zásah zdravotnických záchranářů



- Na místo bylo vysláno 18 pozemních posádek a vrtulník letecké záchranné služby z Českých Budějovic



- V rámci mezikrajské spolupráce pražská záchranka poslala dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a speciální vůz atego, který poskytl zázemí pro ošetřované i záchranáře



- Ve 21.47 byl vyhlášen takzvaný traumaplán, který určuje postupy v případě většího postižení osob při mimořádné události – od třídění zraněných až po jejich transport do zdravotnických zařízení



- Intenzivní lékařskou péči potřebovaly čtyři vážně zraněné osoby, které byly po zajištění transportovány do pražských nemocnic a letecky do českobudějovické nemocnice



- Záchranáři dále ošetřili 31 osob, jejichž zranění by se dala většinou označit jako zranění lehčího charakteru. Mezi zraněnými bylo osm nezletilých a mladistvých osob ve věku od jednoho roku až k hranici dospělosti



Nechybovala technika, ale nejspíš člověk

Tragédii na kolínském koridoru, který je nejlépe zabezpečenou železniční tratí v republice, má podle všeho na svědomí lidské selhání. Přímo na místě neštěstí to uprostřed noci uvedl ministr dopravy i průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Nepředpokládá, že by tragédii měla na svědomí chyba techniky. Generální ředitel Českých drah Václav Nebeský rovněž přímo na místě konstatoval, že 40letý strojvůdce osobního vlaku, jenž nehodu nepřežil, byl zkušený; s desetiletou praxí u Českých drah. „A byl odpočatý,“ vyloučil Nebeský, že by za nehodou mohla stát nepozornost z přepracování.

Srážka osobního vlaku s nákladní soupravou vezoucí poštu, k níž došlo na vjezdu do Českého Brodu u osady Štolmíř, byla ohlášena 25 minut před desátou večer, uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Patrová elektrická jednotka CityElefant zezadu narazila do nákladního vlaku stojícího před vjezdovým návěstidlem. Osobní vlak jel z Prahy-Masarykova nádraží do Řečan nad Labem,“ upřesnil Drápal okolnosti nehody, jež si vyžádala nejen celonoční zastavení provozu na tříkolejném koridoru, ale kvůli zajištění záchranných a likvidačních prací i uzavření přilehlé silnice.

Hmotné škody Drápal časně ráno vyčíslil na více než 45 milionů korun. Na osobním vlaku jde o 40 milionů, na vagonech nákladního vlaku pět milionů – a na jeho lokomotivě 300 tisíc. První poznatky napovídají, že strojvedoucí osobního vlaku zřejmě před smrtí projel návěstidlem na červenou. Šetření události se nicméně protáhne. Věnují se mu jak policisté, kteří věc šetří jako obecné ohrožení a ublížení na zdraví z nedbalosti, tak drážní inspektoři i specialisté Českých drah. Analýza počítačových záznamů o provozu by měla mimo jiné ukázat, nakolik se strojvůdce snažil před nárazem brzdit.

První poznatky z vyšetřování napovídají, že zřejmě původně zastavil, což bylo správně, a následně se z neznámých důvodů neoprávněně rozjel. V okamžiku nárazu dosahoval elefant rychlosti zhruba kolem 60 km/h.

Dopravní komplikace s úsvitem neskončily

Omezení provozu se navzdory původním příznivějším očekáváním protáhlo nejen do rána, ale i na celé dopoledne. V úseku Úvaly – Český Brod byly osobní vlaky nahrazeny autobusy; rychlíky postihy výrazné odklony spojené s citelným zpožděním – nebo i odřeknutí. Dopady nehody se projevily také v úpravách tras rychlíků na území hlavního města.

Zásah v troskách, ale i pátrání v okolí

Práce na místě nehody, kde přední část jednotky CityElefant zůstala po nárazu zaklíněna do zadního nákladního vozu – navíc nadzvednutá mimo koleje – byly velmi náročné, plyne z vyjádření mluvčího středočeských hasičů Petra Svobody. Z pohledu hasičů si událost vyžádala takové nasazení, že byl dokonce vyhlášen třetí stupeň poplachu; druhý nejvyšší. Hasiči se nejen zapojili do spolupráce se zdravotníky a zajišťovali osvětlení místa, ale část z nich společně s policisty pročesávala okolí místa nehody.

„Pro případ, kdyby někdo z cestujících v šoku opustil vlak – a zůstal například ležet v poli se zraněním,“ vysvětlil Svoboda. Připomněl, že v pátrání pomáhal i vrtulník s termokamerou. „Operační středisko k nehodě vyslalo i šest členů týmu posttraumatické péče, kteří poskytli některým cestujícím psychologickou pomoc,“ uvedl dále mluvčí. Hasiči také vyslali na pomoc cestujícím evakuační autobusy ze stanic v Mladé Boleslavi a ve Slaném.

Smutnou prací bylo vyhledávání pohřešovaného strojvůdce osobního vlaku. Nakonec se potvrdilo očekávání: byl nalezen bez známek života ve zdemolované kabině. „Při vyprošťování těla spolupracovali středočeští hasiči s pražskými i drážními kolegy, neboť bylo nutné vykolejený vůz nejprve řádně stabilizovat – a pak postupně rozřezávat,“ konstatoval Svoboda. Z hlavního města přijeli na pomoc hasiči ze Smíchova vybavení speciálním vyprošťovacím kontejnerem. Kvůli zajištění osobního vlaku před převrácením byl dokonce od drážních hasičů z pražské Michle vyžádán vyprošťovací tank.

Hasiči zapojení do zásahu u Českého Brodu



- Profesionální hasiči ze stanic Český Brod, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Říčany a Stará Boleslav + evakuační autobusy ze stanic v Mladé Boleslavi a ve Slaném



- Mezikrajská výpomoc: HZS hl. m. Prahy ze stanice HS-7 Smíchov se speciálním vyprošťovacím kontejnerem



- Podnikové jednotky Správy železnic z Nymburka a Prahy



- Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Poříčany, Škvorec a Úvaly



- Nepřímé zapojení v podobě zálohy na vlastních zbrojnicích kvůli udržení akceschopnosti: dobrovolné jednotky z Kostelce nad Černými lesy, Mnichovic a Říčan



Z Prahy dorazili rovněž členové Českého červeného kříže, kteří pro hasiče, záchranáře i policisty zajistili nápoje a drobné občerstvení. Také pražští záchranáři vyslali k nehodě své týmy – a to včetně velké sanitky pro větší počet pacientů na podvozku nákladního automobilu Mercedes-Benz Atego.

S rozedněním začaly práce na vyprošťování havarovaných souprav, jež bylo třeba odtrhnout od sebe. První ranní pokus oddělit poničené vlaky pomocí síly dvou lokomotiv, z nichž každá táhla z jedné strany, neuspěl; povolány byly proto posily. Po deváté hodině se skutečně podařilo oba vlaky oddělit, nicméně odtažení vraků ještě zůstávalo náročným úkolem plným komplikací. Následně se však dařilo na kolínském koridoru postupně obnovovat provoz. Jezdit alespoň po jedné z traťových kolejí – byť s nutností v místě neštěstí zpomalit na dvacítku – začaly vlaky až 13 hodin po neštěstí.

* Nasazení Policie ČR



- Na místě zasahovali členové 21 policejních hlídek, psovod a kriminalistický technik



- S posttraumatickou péčí pomáhal policejní krizový intervent



- Na pomoc s prohledáváním a pátráním po zraněných osobách v okolí místa nehody byl přizván vrtulník s termovizí



- Ve středu ráno byl ještě využit policejní dron pro zadokumentování místa nehody



