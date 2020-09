V horní části vesničky Mníšek v Krušných horách se objevil problém s vodou. V srpnu několik dní netekla v desítce domů napojených na přírodní zdroj na obecní louce pod větrnou elektrárnou. Místní se obávají, že situace se může příští léto opakovat. Podle nich za potíže nemůže sucho, ale vyšší spotřeba způsobená napouštěním bazénů.

„Mělo by se to řešit,“ řekl Erich Ulbert z mysliveckého spolku, jehož sídlo je na zdroji vody závislé. Voda má být užitková a slouží hlavně k mytí, ale někteří lidé ji používaní i k pití a vaření.

Část starousedlíků podezírá ze srpnového výpadku jednoho z nových chatařů, který se měl hadicí nataženou přes silnici načerno napojit na rozvod vody umístěný na pozemku bývalé hospody a napustit si velký bazén. Tím údajně zásobu vody z louky vyčerpal a ostatní museli čekat, až se zdroj znovu naplní. Deníku se kritizovaného chataře přímo na místě nepodařilo zkontaktovat, na vyzvánění u jeho domku nikdo nepřišel otevřít.

Situace v hospodaření s vodou je v lokalitě nepřehledná. Kromě sporů o její čerpání není například zcela jasné, kolik lidí má svou studnu a jakým množstvím se na celkové spotřebě podílí bezplatný zdroj na louce. Navíc někteří osadníci nebydlí ve vsi trvale a domky využívají jako chalupy. Dosud prý voda všem stačila, přestože bazény má víc lidí. „Ani loni tu s vodou problém nebyl, i když bylo málo srážek,“ svěřil se jeden z místních seniorů, který se o zdroj užitkové vody na louce stará a od zamčené cihlové boudy chránící pramen má klíč. I podle něj stojí za problémem napouštění bazénu z ventilu u hospody.

„Byl to cizí odběr. Vstával jsem každé ráno a chodil zdroj kontrolovat,“ uvedl senior. Pomoci má konec léta, až chataři odjedou zpátky do měst. „Je to problém mezilidských vztahů,“ přiznal starousedlík.

Voda je, sousedská domluva ne

Někteří lidé se domnívají, že bezproblémové zásobování horního Mníšku by zajistilo čerpání vody z místního potoka Svídnice, který tvoří hranici mezi ČR a Saskem. Připouštějí, že na to nejsou peníze, ale argumentují tím, že za sucha kdysi brala z potoka vodu janovská vodní nádrž nad osadou Křižatky.

Mníšek spadá pod obec Nová Ves v Horách. Novoveský starosta David Kádner uvedl, že příčinou problému s vodou jsou sousedské neshody, což obci svazuje ruce. „Není to o tom, že by tam bylo málo vody, ale že si lidé dělají navzájem zle, zastavují si vodu a nedokážou si jako dřív vyhovět,“ sdělil starosta.

Podle něj by bylo náhradní čerpání ze Svídnice nereálné, protože vody nahoře je dostatek. Kvůli tomu by obec nedostala na milionovou stavbu dotaci. Navíc řada lidí má podle starosty vlastní vodu a čerpání z potoka za úplatu by nevyužívala. „Těžko do toho půjdou lidi, kteří mají vrt. A těch vrtů je tam už hodně,“ dodal Kádner.

Samotná Nová Ves má vodovodní síť ze tří velkých vrtů a podle Kádnera letos spotřebu výrazně ovlivnila sezona bazénů. „Lidi neposlouchají a za každou cenu si chtějí bazény najednou naplnit, čímž vytvářejí dočasný nedostatek vody,“ řekl starosta.

V obci se jedná o desítky bazénů. Podle Kádnera zejména někteří rekreanti napouštějí bazény přes noc, aby je nikdo neviděl a vysají vše, co je v trubkách. „Vody je dost, ale není nadimenzovaná na tolik bazénů,“ podotkl starosta. Zatím nepomáhá ani nabídka, že obec zprostředkuje zvláštní zásobování.