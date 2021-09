Možná budoucnost Masarykova okruhu - Nová městská čtvrť může pojmout až 18 tisíc lidí. - Součástí mají být škola, školka, zdravotní středisko, obchody či sportoviště. - Na území Brna by přibylo až 13 tisíc obyvatel, v části pod Ostrovačicemi přes 5 tisíc. - Výstavba závisí i na změně obou územních plánů. - Oba lokalitu vymezují v současnosti pouze pro sport. - Nové využití areálu hledají i kvůli loňskému konci MotoGP. - V nejbližších letech se ale plně soustředí na provoz dráhy.

Také obyvatel Radek Maar připomněl, že rámus je v sezoně téměř každý den. „Jako místní už jej skoro nevnímáme, ale pro nově přistěhovalé je to problém,“ sdělil.

V případě uskutečnění plánu hrozí Žebětínu výrazný nárůst obyvatel. Nyní jich tam žije přes pět tisíc. „Představa, že nahoře na okruhu vznikne patnáctitisícové město, je hodně děsivá. I včetně veškeré dopravy nebo třeba infrastruktury,“ zmínil tamní starosta Vít Beran. Jediným pozitivem podle něho je, že by se v Žebětíně omezil hluk nesoucí se z okruhu.

„Bereme v potaz i celospolečenský trend. Zohledňujeme například zpřísňující se regulace týkající se životního prostředí či vývoj situace v automobilovém průmyslu. Tyto a další faktory by v dlouhodobém horizontu mohly znamenat přílišné omezení motoristického sportu tak, jak jej vnímáme v současnosti,“ uvedl Boháč.

Firma na radnicích požádala o změnu plánu na smíšené, které povolí byty a třeba i obchody. „Krok jsme učinili zejména k zajištění stability a jistoty, že bude možné areál do budoucna rozvíjet a využívat jeho potenciál,“ vysvětlil mluvčí Automotodromu Petr Boháč s tím, že se nyní soustředí na provoz dráhy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.