Na sociálních sítích diskutují o „pomatené čtyřicátnici“ řidiči i kolemjdoucí.

„Je to téměř obden. Chodí kolem cesty, po cestě a řve. Kdyby to bylo jednou, ale to je už několik měsíců. Až jí někdo srazí, bude mít problémy a oplétačky se zákonem. Kvůli nějaké nemocné ženské, na kterou jsou úřady krátké,“ napsala do skupiny Policejní hlídky Vsetínsko Hana Chovancová.

„Je jen otázkou času kdy se něco stane. Už jsem s ní měla taky čest. Na mostě mi vlezla pod kola, určitě není v pořádku, měla by být někde v ústavu,“ podělila se o názor Vlaďka Němcová.

Deníku se s osobní zkušeností svěřil Filip Jaromír Večeřa.

„Snažila se mě minulý týden zastavit u benzínky. Když viděla, že jedu tak si stoupla do cesty. Musel jsem využít volného jízdního pruhu a objet ji do protisměru. Naštěstí nic nejelo,“ popsal zaskočený šofér.

Nejčastěji potkává nešťastnici právě u benzínky, ve večerních hodinách.

„Nebojí se ale objevit i přes den, kdy stopuje hlavně po celém úseku cesty od Shellky až po bývalý Pepe restaurant (kilometr od čerpací stanice směrem na Zlín – pozn. redakce),“ přiblížil.

„Jedna z její oblíbené činnosti je procházet se za velkého provozu po vsetínském nadjezdu. Nejraději má stopování, které je její záminkou. Když se k ní přiblíží auto, stoupne si před něj nebo je schopná skočit pod kola. Taky se poflakuje po městě, nadává, nebo chce od lidí peníze,“ dodal Večeřa.

Dobývala se do auta

Před podivnou stopařkou kličkovala se svým autem Andrea Sezimová.

„Ráno jsem jela do práce a u Shellky, jak vždycky stojí, mě zahlédla. Rozběhla se proti mému autu, musela jsem vjet do protisměru,“ popisuje první zkušenost.

Podruhé se jí drzá pasažérka dobývala do auta.

„Vezla jsem svoji dceru. Vyjížděli jsme z benzínky, ona přiskočila a chtěla otevřít dveře od auta. Dcera se jí tak lekla, že začala brečet. Naštěstí jsem stačila zamknout,“ přidala Vsetíňanka.

Somruje peníze

Řidič autobusu, jezdící na lince Vsetín - Zlín měl s neodbytnou stopařkou několikrát co do činění.

„Somruje po lidech peníze, když ji někdo pošle pryč, začne nadávat. Nakonec si v autobusu sedne a hádá se se svým odrazem v okně,“ popsal Ivo Charous.

Podle cestujících už byla na léčení.

„Myslím, že je to rozdvojená osobnost. Údajně ji vždycky odvezou do Kroměříže, ale ona se v ústavu chová normálně, tak ji propustí. Těžko říct, odkud je, často ji vídám tady u Ameriky (místní část Rokytnice – pozn. redakce), ale také prý pobývá v Otrokovicích, kde skrz nějakou hádku s chlapem rozbila půl hospody,“ doplnil autobusák.

Žena při stopování používá stále stejnou historku.

„Ten její brácha musí mít strašnou smůlu. Podle ní má totiž tak pětkrát za den těžkou dopravní nehodu a ona za ním musí do nemocnice. Někdy třeba dojede jen do Lípy u Zlína. Tam vysedne a jede zase zpátky na Vsetín. Zabíjí takto čas,“ myslí si šofér.

Zástupce ředitele Městské policie Vsetín potvrdil, že strážníci zasahovali v daném místě na základě oznámení obyvatel mnohokrát.

„Za červenec a srpen jsme vyjížděli pětkrát. Můžeme jí jen naložit a odvézt na bezpečné místo, kde neohrožuje zdraví své, ani ostatních účastníků silničního provozu,“ informoval Libor Vráblík.

Zbavená svéprávnosti

Dotyčná je podle něj zbavená svéprávnosti.

„Musí mít opatrovníka, který s ní ale nemůže být čtyřiadvacet hodin denně. My můžeme jen na místě zajistit bezpečnost. Nerozhodujeme o tom, co s ní dál. Nemůžeme jí zavřít, omezit, nebo ji odvézt do ústavu. Je to začarovaný kruh,“ dodal zástupce ředitele městských strážníků.

Nebezpečné stopovací praktiky sledují také státní policisté.

„Víme, o kterou ženu se jedná. V minulosti jsme podobné skutky už prověřovali, a to i na základě oznámení řidičů,“ sdělil Deníku policejní mluvčí Petr Jaroš.

„Její jednání má znaky přestupku na úseku bezpečnosti silničního provozu,“ doplnil.

Ke zdravotnímu stavu stopařky se policie nebude vyjadřovat. Řidiče vybídli muži zákona k obezřetnosti.

„Pokud by se někdo setkal s tím, že chodec podobným způsobem ohrožuje bezpečnost silničního provozu, doporučujeme vše oznámit na Policii na linku 158,“ řekl mluvčí.

Dopravní expert Miroslav Charouz před časem čtenářům Deníku poradil, jak se jako řidič při takovém setkání zachovat. „Snížit rychlost, auta za sebou upozornit varovnými směrovkami a rozhodně nejednat zbrkle ani agresivně,“ nabádal.

„Jakékoliv natáčení ano, ale kamerou ve vozidle a ne mobilem v ruce. Mnozí si ani neuvědomují, jaké obrovské problémy si mohou tímto způsobit,“ varoval Charouz.