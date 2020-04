On-line ke koronaviru najdete ZDE

Tady byl napojen na mimotělní oběh ECMO. Ten nasává krev ze žilního oběhu, okysličuje ji a vrací zpět do tepenného oběhu. Vzhledem k jeho vážnému stavu byl jako první pacient v České republice vybrán pro podávání experimentálnho léku remdesivir. "Měl být mrtvým číslo 1 v České republice," řekl tehdy ošetřující lékař Jan Balík.

Remdesivir mu byl intravenózně podáván po dobu deseti dnů. V úterý 14. března večer zveřejnila Všeobecná fakultní nemocnice na svém facebookovém profilu krátké video, ve kterém taxikář Robert děkuje zdravotníkům za jejich péči. Je sice stále slabý, ale evidentně v lepším zdravotním stavu.

„Prostě tihle lidé jsou opravdu andělé. Opakuji, andělé. Obdivuju je, jak riskujou, dennodenně nastavují svůj krk, přitom vědí, jak je to nakažlivé, a jdou do toho. Třeba mají doma rodiny, děti a stejně tady dělají svojí práci,” říká zjevně dojatý Robert se slzami v očích z nemocničního lůžka.

Všem moc děkuji

„Každou chvíli se mě někdo ptá, jestli něco nepotřebuju. Pořád mě někdo přikrývá, krmí mě tady,” oceňuje starostlivost personálu hned v úvodu videa.

„Těm lidem, co mi pomáhají, bych chtěl vzkázat, že jim hrozně děkuju, všem. Že si toho moc vážím, že mě z toho dostali, že to dokázali. Že to nevzdali, že jsem prostě tady. Za to jsem moc šťastný,” děkuje pacient.

Antivirotikum remdesivir mělo původně sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu. Epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Zabíral i na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru. Jeho nasazení proti koronaviru je novinkou. Naděje v něj vkládá i Světová zdravotnická organizace. Lék vyvinul v americké firmě Gilead Sciences tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře.

Ke konci dubna bude podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v Česku asi deset tisíc pozitivně diagnostikovaných případů covid-19, seniorů bude asi 25 procent. "O nemoci stále víme strašně málo, proto přednáším predikce vždy s pokorou. Získali jsme ale čas na přípravu lůžkové péče," řekl dnes ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek s tím, že v následujících týdnech neočekává eskalaci situace.

Podle předsedy České společnosti anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého je pro infikované pacienty k dispozici více než čtyři tisíce lůžek. Upozornil také, že na koronavir stále neexistuje lék. "Žádná z léčby není označena za spolehlivě efektivní. Týká se to i remdesiviru - ze sta pacientů byl účinný pouze u 68."