Poprvé jí autobus do Telče ujel. Podruhé se raději Anežka Butulová šla zeptat den předem na informace, kde na brněnské Zvonařce najde nástupiště číslo 48. „Nevšimla jsem si žádných ukazatelů. Nesnáším ten stres s hledáním zastávky,“ poznamenala. Okrajová poloha nástupiště, z kterého odjíždí autobusy společnosti United Buses, je předmětem sporu s majitelem nádraží, firmou ČSAD Brno Holding. Kdo má pravdu, rozhodne soud.

Autobusy směřující do Českých Budějovic zastavovaly od začátku modernizace nádraží hned u několika stanovišť. V polovině června se přesunuly k patnáctce. Na čtyři dny. Řidiči následně dostali pokyn zastavovat u osmačtyřicítky. „Od té doby mi denně volají desítky lidí. Chybí informační tabule, nástupiště lidé nemohou najít a navíc dostat se k němu je životu nebezpečné, protože cestující prochází stavbou,“ popsal Rovnosti manažer United Buses Josef Šelepa.

Majitel nádraží s kritikou nesouhlasí. „Vyčlenili jsme pro ně samostatnou zastávku. Vyšli jsme jim naopak vstříc, aby se nemíchali s našimi spoji. Zastávka je řádně označená, na zem jsme nastříkali šipky,“ uvedl ředitel firmy ČSAD Brno Holding, která nádraží vlastní, Antonín Grund.

Zmiňovaných značek si ale ne všichni cestující všimnou. „Bez zeptání bych nástupiště jen těžko našel,“ podotkl třeba Jiří Vanžura.

Pod majitele nádraží spadá také dopravce Tourbous, který do Českých Budějovic jezdí zhruba čtyřicet let. Právě to, že se na lince objevila konkurence, je podle vlastníka United Buses Karla Bílého jádro problému. „Nastoupili jsme na začátku nouzového stavu. Z Tourbousu jsme měli informaci, že linku pozastavili do konce roku, tak jsme přidali ranní spoj, který dříve obsluhovali oni, aby se lidé měli jak dostat,“ konstatoval.

Podle Grunda se o konflikt nejednalo. „Snažili se sice omezit naši činnost, ale my je za to nediskriminujeme. Chováme se k nim stejně, jako k ostatním dopravcům,“ ujistil.

I když spor popřel, zástupcům společnosti vypověděl na konci července smlouvu z nájmu. Ti plánují žalobu. „Domluva se nedaří. Je pravda, že jsme nezaplatili za dva měsíce, ale protože jsme faktury reklamovali. Nemáme standardní servis,“ ohradil se Bílý.

Podle ředitele regionální pobočky sdružení Česmad Vojtěcha Máši je chování majitele nádraží standardní. „Přesouvat dopravce na různá stanoviště je v jeho kompetenci. Většina těch, co tam jezdí, jsou naši členové. Nezaznamenal jsem, že by měli nějaké problémy,“ řekl Máša.

