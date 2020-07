Na Letné roste nový pětihvězdičkový hotel. Na někdejším tréninkovém hřišti fotbalové Sparty ho buduje firma z energetického holdingu jejího majitele Daniela Křetínského.

Provozovatelem bude řetězec Hard Rock International, působící v 75 zemích. Jeho hotely většinou nabízejí i škálu různých zábavních aktivit. Křetínského původní plány s areálem AC Sparta Praha počítaly mimo jiné s otevřením obchodního centra s multikinem a fitness centrem. Součástí projekty byly rovněž služební sparťanské byty.

Investor se v dokumentaci k projektu netajil tím, že chce vsadit na synergický efekt sportovních aktivit, zábavy a nakupování: „Jedná se o vhodný doplněk vlastního fotbalového stadionu a o koncepci, která je ve světě, včetně řady evropských metropolí, běžná.“

Podobnou cestou se vydal před několika lety fotbalový stadion Slavie ve Vršovicích. Ten dnes spojuje funkci sportovní s hotelem, obchodními prostory, občerstvením a kancelářemi. Stejně jako je to plánované na Spartě, také zdejší hotel slouží pro pořádání kongresů.

"Jedná se o vhodný doplněk stadionu a o koncepci, která je ve světě, včetně řady evropských metropolí, běžná." ACF Property

Ubytování u koní

Velkým sportovně-rekreačním centrem by se v budoucnu mohlo stát dostihové závodiště ve Velké Chuchli. Před třemi lety ho koupila rodina realitního magnáta Radovana Vítka.

Na padesátihektarové území plánuje přivést nejen nové jezdecké disciplíny jako parkur či drezúru, ale také zde postavit nová ubytovací a volnočasová zařízení. Nejdřív však bude muset vyřešit vlastnictví pozemků. Ty totiž patří státu a investor je má pouze v pronájmu.

Zatím nový vlastník na závodišti provádí dílčí rekonstrukce. To se týká kromě sportovišť i místní ubytovny uvnitř tribuny, která se proměnila na malý hotel.

Samotní Pražané by do Chuchle jednou nemuseli mířit pouze za sportem, ale rovněž za kulturou. Ve večerních hodinách by totiž areál mohl sloužit pro různé akce.

"Je to model, který funguje v zahraničí i při jiných sportovních akcích. Rádi bychom se dostali k tomu, aby dostihové dny měly kulturně-společenskou nadstavbu," říká Martin Pecka, ředitel Chuchel Arena Praha.

Byty u Vltavy?

Nové ubytovací kapacity se mají objevit také v sousedství bašty vodních sportů na Císařské louce. Tam se ovšem záměry nepotkávají s podporou sportovních klubů, z nichž některé dostaly výpovědi z dosavadních prostor.

Oficiálním záměrem vlastníka pozemků, společnosti České přístavy, je modernizace, spočívající ve vybudování zázemí souvisejícího s provozem přístavu, zajištěním servisu a služeb. Podle spolku Císařská louka pro všechny se však jedná jen o zastírací manévr, po němž má následovat výstavba luxusních bytů u Vltavy.

"Nechceme, aby se zde opakoval případ zástavby holešovické mariny. Je to poslední místo u Vltavy, které slouží sportovnímu vyžití a klubové činnosti," zdůrazňuje předseda spolku Jan Skalický.