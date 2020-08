Příběh osiřelých dětí, který se nestal. Nejstarší chlapec si jej vymyslel

To co zpočátku vypadalo jako tragická story se šťastným koncem, se ukázalo jako naprostá blamáž. Poté, co se na facebookovém účtu Sklad dětských věcí pro pěstouny - Praha 11 objevil status popisující tři osiřelé chlapce, o které se ten nejstarší stará, zvedla se i díky sdílení na sociálních sítích obrovská vlna solidarity. Dnes vyšlo najevo, že vše byla jedna velká lež.

Dobročinná sbírka | Foto: Dobročinná sbírka