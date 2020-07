V Alzheimercentru už byla zavedena přísnější opatření. „Izolace klientů, kteří jsou pozitivní v covid zóně, i zvýšená ochrana zaměstnanců. Zaměstnanci běžně migrovali mezi centrem a bydlištěm a my teď musíme vytipovat jejich kontakty a prověřit, zda nebudou rizikové pro okolí,“ poznamenal Kos.

Alzheimercentrum aktuálně hledá dobrovolníky na výpomoc – pečovatele, výpomoc do kuchyně i na úklid. „Situace se na Jihlavsku dál zhoršuje přesně tak, jak předpokládali hygienici. Naštěstí ale počet nemocných nestoupá raketovým způsobem. To by se mohlo stát, pokud bychom nebyli včas obezřetní. Mrzí nás, že nemoc zasáhla nejohroženější skupinu lidí v Alzheimercentru a držíme palce, aby se s tím zařízení dokázalo bez vážnějších následků a rychle vypořádat,“ vyjádřila se primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Případy nakažení koronavirem se objevily i na jiných místech. Podle hygieniků ale nejde o žádnou větší skupinu pozitivně testovaných, ale spíš o jednotlivce. „Na to budeme nyní narážet pořád, že se nám sem tam někdo objeví. Může to mít souvislost s čímkoli,“ řekl Kos.