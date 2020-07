Procházku parkem ve stínu brněnské dominanty, hradu Špilberk, rázem utne pohled na pytle odpadu obehnaného plotem s ostnatým drátem. Už ne na dlouho. Zástupci Veřejné zeleně města Brna, která oblast spravuje, místo sběrného dvoru v parku poblíž Pellicovy ulice vybudují moderní skleník a středisko. Odbourávat stávající zídky začnou už letos.

Skleník vznikne na místě, kde dříve podobná budova stála. „Před třinácti lety šla k zemi a od té doby je tam jizva. Vybudujeme areál pokrytý zelenou střechou s veřejnými záchody a vzdělávacími prvky pro děti. Dozví se třeba, jak zpracováváme štěpku,“ přiblížil ředitel městské firmy Josef Kasala.

Letos a příští rok se dělníci pustí do bourání zídek, zavedení kanalizace, plynu či vody. „Přípravné práce budou statí čtyři miliony korun. Celkově počítáme s dvaceti. S výstavbou chceme začít v roce 2022,“ doplnil Kasala.

Středisko využijí zaměstnanci veřejné zeleně také jako sklad. „Bude to i jejich zázemí, aby se mohli efektivně starat o jeden z nejvýznamnějších brněnských parků. Samotný skleník poslouží k zazimování a předpěstování rostlin, které zkrášlují nejen park, ale i celé město,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Nové středisko a skleník na Špilberku

- Vznikne v parku Špilberk ze strany od Pellicové ulice.

- Dělníci začnou letos bourat stávající sběrný dvůr.

- Výstavbu areálu zahájí v roce 2022.

- Místo bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance Veřejné zeleně města Brna, ale také pro veřejnost. Budou tam záchody a vzdělávací prvky pro děti.

Změna se zamlouvá třeba Ivaně Brhlové. „Lidé se mají procházet v hezkém prostředí a přírodě, která v centru města není. Sběrný dvůr to ruší,“ poznamenala při pohledu na něj.

Do nového areálu v budoucnu pravděpodobně zavítají i děti z nedaleké Základní školy Husova. „Jednou ročně chodíme do skleníku v Lužánkách a je vidět, že děti se o rostliny zajímají. Pokud vznikne podobný moderní skleník tak blízko, určitě jej využijeme. Na Špilberku je to krásné,“ poznamenala zástupkyně pro první stupeň Marcela Nečasová.

Podle brněnské zahradní architektky Andrey Večeřové nový areál prostor v městském parku zkultivuje. „Zvlášť, když jako celek prošel v minulých letech rozsáhlou opravou a stal se vyhledávaným místem k rekreaci. Navrhované řešení sedí do stávajícího terénu. Na svah plynule navazuje zelenou střechou, díky čemuž splývá s okolím,“ okomentovala odbornice.

Právě zelené střechy jsou v Brně trendem. Obyvatelé města na ně mohou získat dotace. „Za první polovinu letošního roku evidujeme šestadvacet dokončených projektů. Loni to bylo dvaadvacet za celý rok,“ vypočítala Radka Loukotová za brněnský magistrát.