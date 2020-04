Takto začíná reportáž Ireny Sikorové Nožkové, mluvčí Nemocnice Třinec, která strávila den v první linii boje s nebezpečným virem.

Už při příchodu k dnešnímu pracovišti na nás čekali sympatičtí chlapci z Integrovaného hasičského záchranného sboru z Třince, kteří každé ráno kontrolují technický stav stanu. Otevíráme buňku a připravujeme vše potřebné k odběrům. Oblékáme se do ochranných obleků, leštíme si ochranné štíty a nasazujeme respirátory FFP3, kterých máme naštěstí v nemocnici dostatek.

Kolegyně Iva eviduje, zakládá karty a připravuje žádanky budoucích testovaných klientů.

„Je to pro mě velká změna přejít z porodního sálu přímo do terénu. Každý člověk má z nákazy strach, ale i přes toto nebezpečí jsem se rozhodla jít do první linie a být prospěšná v této těžké době,“ dodala sestřička Ivka.

Alenka zase chystá stěrové štětičky a zkumavky k následujícím odběrům. Má pozice spočívá v kontrolování údajů o pacientech, ukládání již odebraných vzorků do uzavíratelných boxů a následný přenos na předem určené místo svozu do laboratoří. Rovněž obsluhuji telefon, e-mail a dělám vše, co je třeba. Během dopoledne také shromažďujeme již odebrané vzorky pacientů z naší nemocnice, které nám přinášejí sestry z různých oddělení.

Od začátku testování se toho hodně změnilo.

Nastavil se objednávkový systém a pacienti přijíždějí ve zhruba pětiminutových intervalech. Počáteční chaos vystřídal plynulý chod odběrového místa. Zkušenosti se předávaly ze směny na směnu a provoz se měnil ze dne na den. Nyní je vše vypilované do posledního puntíku.

Jsme sehraná trojka a vše nám jde jako po másle. Během prvních 45 minut máme setřeno 10 odběrů. Jde vidět, že to holky s pacienty umí. Napovídají každému, aby zaklonil hlavu, uvolnil se, neboť samotný výtěr z nosní sliznice není příjemný a tyto pokyny jim umožní vše zvládnout bez strachu a emocí.

Při speciálním vjezdu do areálu nám pomáhají pracovníci Městské policie, kteří zde řídí plynulý provoz k odběrovému místu. Vozidly přijíždějí jednotlivci nebo celé rodiny.

Posádky aut jsou velice příjemné, disciplinované a jde vidět, že mají z odběru respekt. Snažíme se je slovně podpořit, zalaškovat a odvést pozornost na jiné myšlenky.

Máme dnes štěstí, sluníčko svítí, hřeje nás a pozitivní energie nás neopouští.

„Jsem tady již po několikáté. Ve zdravotnictví pracuji již přes 20 let a nynější situace mě donutila polemizovat o svém povolání. Musím přiznat, že jsem na svou profesi hrdá a zpětná pozitivní vazba od zde vyšetřených lidí, mě opět namotivovala k dalším létům práce ve zdravotnictví,“ svěřila se sestřička Alenka.

Třešničkou na dortu bylo občerstvení, které nám bylo na závěr předáno. Celý projekt tří subjektů (Pochutnej si - bistro, Eco Burger a Terra Třinec), které se zaměřují na gastronomické služby v našem městě, je velice pozitivně vnímán našimi zdravotníky a je to pro ně velké povzbuzení.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří přispívají finančními částkami na transparentní účet, ze kterého pak tyto podniky čerpají finance, vaří, pečou, připravují a rozvážejí jídlo záchranným složkám sloužícím v první linii. Tímto každodenním gestem tito majitelé dokazují, že mají srdce na správném místě!

Celý den utekl jako voda a my odcházíme domů s dobrým pocitem odvedené práce. Všem testovaným držíme palce, aby jejich výsledky byly negativní, a pevně věříme, že se vše brzy vrátí do normálu, chod naší nemocnice přejde do běžného provozu jako před epidemii a těšíme se na chvíli, kdy předešlé dny boje s touto zákeřnou epidemii budou jen vzpomínkou.

Irena Sikorová Nožková