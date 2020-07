Při nehodě byly kromě trati poškozeny také dvě výhybky, provoz železničáři obnovili ve čtvrtek večer. Vyšetřování nehody, při níž se lehce zranili tři lidé, i nadále pokračuje.

„Museli jsme jít asi 50 metrů pěšky po kolejích na nástupiště v Lázních Kynžvartu, pomáhali nám hasiči. Tam jsme pak čekali na náhradní autobus, který nás zavezl do cíle,“ uvedla Jiřina Malá z Karlových Varů. „Cestovala jsem pendolinem do Prahy, tak se mi jízda trochu zkomplikovala, naštěstí se nikomu nic vážného nestalo a to je důležité. Ale musím říct, že mám teď strach do vlaku vlézt. Přece jen jsem vlaky považovala za bezpečný prostředek k cestování. Po tolika nehodách ale začínám pochybovat,“ poznamenala ještě.

Osobní vlak vykolejil na výhybce, která už byla připravena právě pro protijedoucí rychlík. Jeho strojvůdce zastavil, když na návěstidle místo zeleného signálu 'volno' zničehonic uviděl signál 'stůj'. Zabezpečovací systém totiž po nehodě vyhodnotil kolej jako obsazenou.

„Provoz na trati jsme obnovili po čtvrteční 20. hodině. Škoda na trati a na vlaku je celkem odhadnuta na 5,5 milionu korun. Jeden z vozů byl odtažen do depa v Plzni, druhý pak do depa ve Valech,“ poznamenala tisková mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Proč strojvůdce osobáku projel návěstidlo 'stůj', se stále vyšetřuje. Policisté muže po nehodě zadrželi a zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení.