Za sobotním tragickým požárem panelového domu v Bohumíně na Karvinsku, při němž zemřelo 11 lidí a dalších deset je zraněných, jsou zřejmě rodinné spory. Rodina ve městě žila delší domu, neštěstí se zřejmě událo během oslavy. ČTK to v neděli řekl bohumínský místostarosta Igor Bruzl (ČSSD). Muž, který měl byt zapálit, je ve zdravotnickém zařízení a policie ho dosud nevyslechla.

Požár výškového domu, 8. srpna 2020 V Bohumíně. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

"Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich něco víme. Bydleli tam dlouhodobě. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyřizování nějakého spíše rodinného problému. A z drtivé většiny se nebude jednat o žádné etnikum, byli to zástupci majority," řekl Bruzl. Podle něj určitě v bytě nebydleli všichni. "Mělo se tam jednat o nějakou oslavu, na kterou zřejmě přišel i host, který tam asi nebyl zván, a ten se k tomu postavil, jak se k tomu postavil, je to šílené," uvedl Bruzl. Muže podle něj zadrželi městští strážníci, kteří ho následně předali policii.

