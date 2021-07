Uvnitř školního zařízení zůstaly všude trosky, střepy z rozbitých oken, uvnitř budovy jsou promáčené zdi. Sádrokartony i vnitřní vybavení nasáklé vodou. Následky řádění počasí odnesl i komín, musel jít „k zemi“.

„Museli jsme ho rozebrat, hrozilo, že se propadne přes jídelnu do přednáškového sálu,“ ukazuje Jana Šuráňová na hromadu bílých cihel, na půdě internátu, kde nad hlavami zůstaly jen trámy, přikryté modrou plachtou.

Ta se stala symbolem všech domů, které živel ničil, nejen v Luhačovicích, ale i v několika obcích na jižní Moravě, kde ve stejnou dobu řádilo tornádo.

Přitom škola měla již uzavřeny závěrečné zkoušky i maturity a internát byl připravený pro první prázdninové hosty. „Už jsme si říkali, že ten náročný covidový školní rok je za námi, že budeme mít konečně klid a přes prázdniny se zotavíme a připravíme se na nový školní rok. Během pěti minut je všechno jinak,“ svěřila se se svými pocity Jana Šuráňová.

I tak je společně se svými kolegy přes způsobené škody, které se budou pohybovat v řádech desítek milionů korun, vděčná. „Nikomu ze studentů se nic nestalo a to je nejdůležitější,“ zdůraznila. Ještě ve čtvrtek večer byla čtyřicítka studentů evakuovaná.

Takto vypadá poničená škola:

„Pomohl starosta Marian Ležák, pro studenty byl přistaven autobus, ti pak byli rozvezeni do místních hotelů, které nabídly své kapacity, Hotelu Praha, Hotelu Miramare a penzionu Stela. Žáci dostali ráno snídani a během dopoledne je vyzvedli rodiče. Ty jsme o situaci vyrozuměli ještě ve čtvrtek v noci,“ popsala ředitelka střední luhačovické školy.

Podle ní pak děti mohly pro své věci na internát až v pondělí, až statik potvrdil, že je návrat do budovy bezpečný.

Mezitím v Luhačovicích pokračuje i v dalších dnech likvidace popadaných stromů, odklízení suti a opravy poničených střech. Postupně se tak daří odstraňovat následky řádění prudké bouře, která v noci ze čtvrtka na pátek zasáhla centrum Luhačovic. V Luhačovicích se vše naštěstí obešlo bez újmy na zdraví a nedošlo k tak katastrofickým následkům, i tak jsou ale dopady značné. Jen díky obětavé práci řady lidí se během krátké doby život města dostal blízko normální situaci.

„Lidé tady byli velmi šikovní a rychlí, tam, kde šly opravit střechy, vidíme, že jsou již opraveny. Pracovali celé dny, aby zmírnili následky živlu,“ ocenil starosta. Současně také všem za jejich úsilí a pomoc poděkoval.

„Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do likvidace škod přímo zapojili nebo zapojí, případně se rozhodli přispět materiálními nebo finančními dary,“ vyzdvihl s tím, že první odhady škod se vyšplhaly na desítky milionů korun.

Stromy, domy, auta i další majetek

Podle vedení luhačovické radnice bouře ničila asi nejvíce v Masarykově ulici, kde byla stržena střecha internátu SOŠ Luhačovice, která v noci na pátek hlavní ulici zcela zablokovala. Poškozena byla například i nedaleká budova Městské knihovny a panelové domy na sídlišti Masarykova,“ uvedl starosta Marian Ležák.

Škody se ale nevyhnuly ani řadě rodinných domů. „Bytové a rodinné domy mají poničené střechy také v ulici Nádražní, Branka, Rumunská, Zatloukalova, Lužné a dalších okolních ulicích. V lázeňském městě byly poškozeny nebo zcela zničeny stovky stromů. V centru odhadujeme 80 procent poničené zeleně. Řada stromů spadla nebo musela být pokácena v sídlišti Masarykova a také v zámeckém parku, alej kolem řeky v Nádražní ulici v podstatě přestala existovat. Řadě lidí padající větve a stromy během bouře poničily kromě domů také auta a další majetek,“ dodal starosta.

S náhradou škod, které ve čtvrtek 24. června Střední odborné škole Luhačovice způsobil přírodní živel, počítá i zřizovatel školy, Zlínský kraj. „Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš se vydal do Luhačovic hned v pátek odpoledne, kde se se starostou Luhačovic setkali. Se starostou Marianem Ležákem spolu komunikují, řeší, jak lze pomoci s následky, které bouře v Luhačovicích způsobila,“ přiblížila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Co se týká náhrady škod v uvedené střední škole, musí vedení školy nejdříve vstoupit do jednání s odborníky a pojišťovnami. „Ti určí, jaká je výše škod. Pak Rada Zlínského kraje schválí výši investičního záměru školy,“ naznačila mluvčí.

O jakou částku půjde, kraj tak zatím neví. Ředitelka školy Jana Šuráňová v rozhovoru pro Deník uvedla, že by se částka způsobených škod mohla pohybovat okolo dvaceti milionů korun.

Co se týká náhrady škod městu Luhačovice v souvislosti se řáděním přírodního živlu, to budou podle Soni Ličkové řešit dotčené krajské organizace.

O jaký přírodní úkaz v Luhačovicích ve čtvrtek 24. června šlo?Bylo to tornádo nebo jen silná bouře? A jaké meteorologické podmínky mu předcházely?

Mnoho obyvatel i návštěvníků největšího moravského lázeňského města přemýšlí, že ačkoliv byl co do síly mírnější, přesto šlo o tornádo. Podle odborníků na meteorologii to však byl meteorologický jev, který je nazýván downburst.



Podle amatérského meteorologa Vladimíra Večeři z meteorologické stanice Luhamet v Sehradicích na Zlínsku, byla původní myšlenka taková, že se mohlo klidně jednat o tornádo. Do Luhačovic tak vyrazil hned v pátek ráno, aby se o tom přesvědčil na vlastní oči.



„Naštěstí se tak nestalo, protože stromy byly spadané v jednom směru, ve směru výtoku downdraft (sestupného proudu z bouře). Nejednalo se však o supercelu přímo z Hodonína a okolí ve kterém bylo tornádo. Tato supercela pokračovala směrem přes Uherské Hradiště na Napajedla. Za supercelou u Hodonína byla ještě jedna, v jiné dráze, více na jihu a díky tomu následná dráha vedla pak asi o 20 km východněji, přes Luhačovice, Sehradice, Vizovice. Podle ČHMÚ meteorologické stanice v Kladná Žilin byl náraz větru na této Supercele 25 m/s. Je dost pravděpodobné, že náraz způsobil downburst i v této oblasti,“ vysvětlil Vladimír Večeřa v krátkém rozhovoru pro Deník.



Co je to tedy je downburst?

Downburst (microburst), je výtok chladného vzduchu z konvektivní bouře, který přímo v mraku obsahuje kroupy. „Jakmile je jich moc, tato kapsa začne klesat, kroupy postupně tají a kapsa vzduchu se díky tajícímu ledu začne více ochlazovat. Tím se zvýší pádová rychlost, která na povrchu vytvoří velice silný vítr s šíří škod od jednotek metrů až po desítky či stovky metrů.



Je možné, že se v Luhačovicích jednalo o jakýsi následek současně probíhajícího tornáda na jižní Moravě?

Problémem byl fakt, že v tento den nešlo pouze o jednu supercelu, bylo jich tam více a proto bylo nutné jejich dráhy bedlivě sledovat. Supercela má svoji mezocyklónu a tak mnozí lidé, co používají různé aplikace spojené se srážkovým radarem (např. Meteor na Androidu) použili radarovou předpověď (odhad kam bouře půjde), byli jistě velmi překvapeni a znepokojení. Důvodem byla právě mezocyklóna uvnitř supercely, kdy samotná bouře nešla s prouděním (s okolními srážkami například), ale šla zcela jinou drahou. V podstatě supercela z Hodonína (tornádová) měla jít směrem na Luhačovice, ale díky mezocyklóně supercela se stáčela spíše směrem na Uherské Hradiště a Napajedla.



Jak se tedy tento jev projevoval právě v Luhačovicích?

Za knihovnou v Luhačovicích je menší les a pokud si povšimnete, polámané stromy jsou spíše v rámci jednotek metrů. V tomto případě šlo o microburst, který má šířku menší, za to bývá dost razantní, vítr bývá silnější. Microburst prošel mezi knihovou a budovou vedle a narazil na budovy přes silnici (internát SOU), kde doslova nabral plechovou střehu do vzduchu a odhodit zpět na zem. Poryvy větru (turbulence v okolí) včetně plechů, kusů dřeva pak způsobil okolní poničení. Pokud by zde internát nestál, byla by zde volná plocha, microburst by se rozlil dál, ve směru na školku. V Luhačovicích ale nešlo jen o microburst. HP supercela v sobě může nést těchto sestupných proudů více. Downburst (větší šíře) vytekl z bouře i u nádraží a značně poničil okolí, hlavně vzrostlé stromy.



Dá se předpokládat, že v se v létě v regionu s podobnými jevy setkáme letos v létě znovu?

Bouřková sezóna trvá až do konce srpna, tak že v podstatě během 2 měsíců se může ale i nemusí vyskytnout další silná bouře. Většinou vrchol bouřkové sezóny nastává na pomezí července a srpna, kdy bouřky bývají nejsilnější. Není to ale pravidlem.